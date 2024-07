Kościół katolicki wspomina dziś św. Szymona z Lipnicy

Szymon urodził się w Lipnicy w XV wieku. Ojciec Szymona, Grzegorz, był piekarzem. Szymon pochodził z zamożnej rodziny, ponieważ po ukończeniu szkół został wysłany na uniwersytet. W tamtych czasach studia nie były dostępne dla każdego, dlatego należy domniemywać o zamożności rodziny Szymona.

Szymon studiował na Akademii Krakowskiej. Ukończył uczelnię w 1457 roku tytułem bakałarza. Po ukończeniu studiów wstąpił do bernardynów. W 1458 roku po rocznym nowicjacie, Szymon złożył śluby zakonne. Studiował teologię, a w 1460 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1465 roku wybrano go gwardianem konwentu w Tarnowie, co może świadczyć o wielkiej cnocie i wiedzy młodego kapłana.

W 1467 roku w Krakowie pełnił urząd kaznodziei. Na to stanowisko wybierano zawsze osoby bardzo uzdolnione i wykształcone. Szymon był kaznodzieją zakonnym i katedralnym, co świadczy o tym, że doskonale operował łaciną, ponieważ kazania w katedrze wygłaszano tylko w języku łacińskim i tylko do elity umysłowej. Szymon sprawował swój urząd aż do śmierci, czyli do roku 1482.

"Wytrwały święty"

Szymon z Lipnicy był bardzo poważanym bernardynem. W 1472 roku został delegowany do uczestnictwa w uroczystościach przeniesienia relikwii św. Bernardyna do nowego kościoła, który został wystawiony ku jego czci w Akwilei. Dwa lata później delegowano go na kapitułę generalną do Pawii.

Szymon odznaczał się surowością życia. Miał duże nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Umarł w czasie zarazy 18 lipca 1482 roku. Jego pogrzeb odbył się tego samego dnia, a ciało zostało złożone w kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem. W 1488 roku przeniesiono ciało Szymona z Lipnicy do osobnej kaplicy kościoła. W tamtym czasie było to uważane za formalną beatyfikację. Relikwie Szymona mogli odwiedzać pielgrzymi, a słudze Bożemu zaczęto oddawać cześć publiczną.

Szymon z Lipnicy doczekał się beatyfikacji, ponad 200 lat po swojej śmierci, w 1685 roku. Kanonizowany został w 2007 roku przez papieża Benedykta XVI.

Św. Szymon z Lipnicy jest patronem kaznodziejów, studentów i miasta Krakowa

Czytaj też:

Apel do papieża Franciszka. Katolicy i niekatolicy bronią tradycyjnej Mszy łacińskiejCzytaj też:

Chiny. Katolicka aplikacja "Hallow" usunięta ze sklepu z aplikacjami