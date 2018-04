Czytajmy Franciszka

Co się dzieje w Watykanie? Na tak postawione pytanie nigdy nie było równie trudno odpowiedzieć jak obecnie. Może dlatego, że każda odpowiedź zdaje się tymczasowa i niepewna. Nie ma chyba takiego punktu doktryny katolickiej, co do którego można byłoby powiedzieć, że nadal niewzruszenie obowiązuje.