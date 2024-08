Jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa. Dziś wspomnienie św. Jakuba

Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego "aqeb" i oznacza "chronić". W gronie Apostołów było dwóch Jakubów: Większy i Mniejszy. Znane jest też nazewnictwo: Starszy i Młodszy. Wprowadzono je dla rozróżnienia dwóch postaci, kierując się czasem, kiedy dołączyli do grona towarzyszy Jezusa.

Św. Jakub – jeden z "synów gromu"

Św. Jakub Starszy był powołany przez Chrystusa, razem ze swym bratem Janem. Mężczyźni, według przekazu ewangelicznego, byli synami Zebedeusza i Salome. Zostali powołani podczas połowu ryb, co może świadczyćo tym, że byli rybakami. Jakub był uprzywilejowanym uczniem Chrystusa. Uczestniczył w ważnych momentach Jego życia: wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienieniu na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) czy modlitwie w Ogrójcu (Mt 26, 37).

Sam Chrystus mówi o Jakubie Starszym i jego bracie Janie: "synowie gromu" (Mk 3, 17). To przez ich żywiołowe usposobienie. Łącznie Ewangelie wspominają o Jakubie Starszym w 18 miejscach – to dużo wzmianek w porównaniu z pozostałymi 11 Apostołami.

Męczeńska śmierć św. Jakuba Starszego

Św. Jakub, jako pierwszy z Apostołów, poniósł śmierć męczeńską. Był drugim, po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła. Został ścięty w 44 roku w więzieniu, bez żadnego procesu. Kaci nie chcieli bowiem przypominać chrześcijanom procesu i śmierci samego Chrystusa, bali się bowiem reakcji wiernych.

Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei napisał, że przed śmiercią św. Jakub ucałował swojego kata. Ten tak mocno wzruszył się tym gestem, że wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprowadziło to na niego natychmiastową śmierć i również zginął jako męczennik za wiarę.

Św. Jakub i Santiago de Compostela

W średniowieczu miała powstać legenda, że niedługo po Zesłaniu Ducha Świętego św. Jakub udał się do Hiszpanii. Zgodnie z tradycją, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać przeniesione z Jerozolimy do Hiszpanii, do Compostelli (Campus stellae – Pole gwiazdy – przyp. red.). Pierwsze relikwie przywieziono do miasta Iria, jednak zaginęły. Zostały odnalezione dopiero w IX wieku przez biskupa, prowadzony cudowną gwiazdą.

Dziś św. Jakub kojarzony jest szczególnie z hiszpańskim Santiago de Compostella. Santiago oznacza po prostu "św. Jakub". To w tym miejscu znajduje się dziś grób św. Jakuba.

Dziś św. Jakub patronuje Hiszpanii i Portugalii. Jest również patronem pielgrzymów, sierot, hispicjów i szpitali.

