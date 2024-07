Kim jest Kamala Harris? "Jej poglądy mogą stanowić problem dla katolików"

Po wycofaniu się Joe Bidena z wyścigu prezydenckiego w 2024 r., wiceprezydent Kamala Harris jest prawdopodobną kandydatką Demokratów, która zmierzy się z byłym prezydentem Donaldem Trumpem w listopadowych wyborach powszechnych. – Jej poglądy mogą stanowić problem dla katolików – uważa Tyler Arnold, reporter Catholic News Agency (CNA).

Autor przypomina, że urodzona w 1964 roku Harris została wychowana przez chrześcijańskiego ojca i hinduską matkę, a jako dziecko uczęszczała zarówno na nabożeństwa hinduskie, jak i chrześcijańskie. Należy do Kościoła Baptystów. W wywiadzie dla Interfaith Youth Core powiedziała, że jej „droga wiary” rozpoczęła się, gdy była młoda: „W niedziele moja mama ubierała moją siostrę, Mayę, i mnie w nasze niedzielne stroje i wysyłała nas do kościoła na 23rd Avenue Church of God w Oakland w Kalifornii, gdzie Maya i ja śpiewałyśmy w chórze dziecięcym. To tam ukształtowałam niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień o naukach biblijnych. To tam nauczyłam się, że «wiara» jest czasownikiem i że musimy nią żyć i okazywać ją w działaniu”.

W latach 90. Harris spotykała się z przewodniczącym Zgromadzenia Stanowego Kalifornii, Willie Brownem. W 2001 roku Harris miała krótki związek z gospodarzem talk show Montelem Williamsem. Poznała swojego przyszłego męża, prawnika Douga Emhoffa, przez wspólnego przyjaciela, który umówił Harris i Emhoffa na randkę w ciemno w 2013 roku, a para pobrała się rok później. Jest macochą dwójki dzieci Emhoffa z poprzedniego związku, syna Cole'a i córki Elli. Wyznała Interfaith Youth Core, że dzieli „żydowskie tradycje i uroczystości” z Emhoffem w domu. „Ze wszystkich tych tradycji i nauk nauczyłam się, że wiara jest nie tylko czymś, co wyrażamy w kościele i modlitewnej refleksji, ale także w sposobie, w jaki żyjemy, wykonujemy naszą pracę i realizujemy nasze powołania” – powiedziała.

Co robiła Harris zanim została wiceprezydentem USA?

Zanim została wiceprezydentem od stycznia 2017 roku, Harris reprezentowała Kalifornię w Senacie USA. Jej przekonania wpłynęły również na jej stanowisko w kwestii tzw. „praw reprodukcyjnych kobiet”. W lipcu 2022 r. zorganizowała spotkanie przy okrągłym stole z przywódcami religijnymi w Los Angeles, aby omówić znaczenie „podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej przez kobiety bez ingerencji rządu oraz potrzebę współpracy jako koalicji w celu ochrony tego prawa”.

Przed jej wyborem w 2020 r. podstawowym kościołem Harris był Trzeci Kościół Baptystów w San Francisco. Tamtejszy pastor, Amos Brown, powiedział Associated Press, że Harris jest „osobą uduchowioną” i „kwintesencją naukowca”. Wyznała Interfaith Youth Core, że kościół był miejscem, w którym „czerpie siłę” i medytuje. „Czerpię z niego także coś innego: poczucie wspólnoty i przynależności, gdzie możemy budować trwałe relacje i być dla siebie nawzajem w potrzebie” – powiedziała.

Przez całą swoją karierę – jako wiceprezydent, senator i prokurator generalny Kalifornii – Harris zajmowała stanowiska, które mogą stanowić problem dla katolickich wyborców, kluczowego bloku wyborczego – pisze dziennikarz CNA.

Konsekwentna promocja aborcji

Harris konsekwentnie promowała aborcję, sprzeciwiała się nominacji katolickich sędziów oraz działalności w obronie życia. Akceptuje również ideologię gender, a także działania dotyczące transpłciowości i antykoncepcji, które niekiedy zagrażały wolności religijnej.

Jako wiceprezydent, Harris przejęła inicjatywę w wielu działaniach administracji Biden-Harris na rzecz promowania aborcji, w tym w wysiłkach na rzecz wprowadzenia do ustawodawstwa federalnego legalizacji aborcji. We wrześniu ubiegłego roku wyruszyła w trasę promując aborcję i jako pierwszy wiceprezydent odwiedziła placówkę Planned Parenthood w Minneapolis. Podczas tego wydarzenia pochwaliła aborcjonistów i skrytykowała ustawodawców broniących życia, którzy głosowali za ograniczeniem aborcji.

W wywiadzie dla ABC w 2023 r. Harris skrytykowała stany, które przyjęły przepisy broniące życia i wezwała Kongres do przyjęcia przepisów, które ustanowiłyby federalne standardy aborcji, a które uniemożliwiłyby stanom egzekwowanie przepisów pro-life. W 2022 r. wiceprezydent stwierdziła, że wierzący Amerykanie mogą wspierać aborcję, nie negując swojej wiary.

Jako senator Harris była współwnioskodawczynią przepisów, które uniemożliwiłyby stanom uchwalanie ograniczeń aborcyjnych i głosowała przeciwko ustawie, która wymagałaby od lekarzy zapewnienia opieki medycznej dziecku, które urodziło się po nieudanej próbie aborcji.

W 2016 r., gdy była prokuratorem generalnym Kalifornii, biuro Harris przeprowadziło nalot na dom działacza pro-life Davida Daleidena. Była to reakcja na tajne śledztwo Daleidena w sprawie Planned Parenthood, które wykazało, że urzędnicy organizacji dyskutowali o kosztach tkanek i części ciała płodów. Proceder ten jest w USA sprzeczny z prawem. Nigdy nie wszczęła dochodzenia w sprawie zarzutów przeciwko Planned Parenthood. Otrzymała tysiące dolarów z funduszy kampanii Planned Parenthood.

Jako prokurator generalny Kalifornii, Harris była współwnioskodawczynią i promowała ustawę Reproductive FACT Act, która wymagała od ośrodków ciążowych pro-life zamieszczania ogłoszeń zawierających informacje o tym, gdzie można uzyskać aborcję. Ośrodki obrony życia zaskarżyły biuro prokuratora generalnego, argumentując, że ustawa naruszała ich prawa wynikające z Pierwszej Poprawki do Konstytucji. W 2018 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że ustawa naruszała prawo do wolności słowa, ponieważ zmuszała do wypowiedzi.

Przeciwniczka wolności religijnej i apologetka ideologii gender

Przez całą swoją karierę Harris była przeciwna silnej ochronie wolności religijnej i wspierała ideologię gender.

W 2014 roku Harris była jednym z 14 prokuratorów generalnych, którzy złożyli w Sądzie Najwyższym opinię prawną, w której domagała się, by konserwatywna protestancka firma Hobby Lobby objęła antykoncepcję – w tym potencjalnie środki poronne – polisami ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo religijnego sprzeciwu właściciela.

Jako senator Harris poszła dalej, domagając się pokrycia przez ubezpieczenie aborcji i operacji zmiany płci.

Jako wiceprezydent Harris dalej promowała ideologię gender. Krytykowała republikańskie stany, w których obowiązuje zakaz przeprowadzania operacji zmiany płci u nieletnich, ograniczanie sportu kobiet tylko do biologicznych kobiet i dziewcząt oraz uniemożliwianie nauczycielom wpajania uczniom ideologii gender. Zatem jej poglądy są radykalnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego w niezwykle istotnych kwestiach obrony życia czy godności osoby.

