"Dopuszczono się bluźnierstwa". Biskup kielecki wydał komunikat

Nie milkną kontrowersje wokół ceremonii otwarcia igrzysk. Wydarzenie miało bowiem charakter antychrześcijański. Jego twórcy przedstawili m.in. "tęczową" parodię Ostatniej Wieczerzy, z drag queens w rolach głównych. Wśród wyuzdanych postaci znalazło się również dziecko.

Skandaliczna inscenizacja pokazana w Paryżu wywołała ogromne oburzenie wielu widzów. Ostatnia Wieczerza stanowi bowiem niezwykle istotny element chrześcijańskiej wiary – to wtedy Chrystus ustanowił dwa sakramenty: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Parodiując to wydarzenie, organizatorzy igrzysk obrazili miliony chrześcijan.

"Szyderstwo z Ostatniej Wieczerzy". Biskup kielecki o ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu

Biskup kielecki Jan Piotrowski wystosował komunikat, w którym prosi, aby w niedzielę, 4 sierpnia odśpiewać suplikacje, jako wynagrodzenie Panu Bogu za bluźnierstwo podczas otwarcia olimpiady.

Komunikat został opublikowany na stronie internetowej diecezji kieleckiej. Wikariusz generalny ks. Andrzej Kaleta nakazuje w nim odczytanie wiernym słów biskupa i odśpiewanie przebłagalnej suplikacji przed Najświętszym Sakramentem po zakończeniu każdej mszy św.

"Eucharystia jest największym darem jaki Kościół otrzymał od Chrystusa. Dlatego każda profanacja czy ośmieszenie tego Daru jest bardzo bolesne dla osób wierzących, do których również należą wierni diecezji kieleckiej" – czytamy.

"Szyderstwo z Ostatniej Wieczerzy, dokonane podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, było celowym znieważeniem i wyszydzeniem naszych największych Świętości. W celu wynagrodzenia Bogu za bluźnierstwo jakiego się dopuszczono, bardzo proszę, aby w najbliższą niedzielę, po każdej Mszy św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odśpiewać «Suplikacje»" – napisał bp Piotrowski.

Czym jest suplikacja?

Suplikacje to śpiewy o charakterze pokutnym i błagalnym, które wykonuje się szczególnie w okresie klęsk żywiołowych, nieszczęść narodowych i wojen. Zawierają one gorąca prośbę, skargę, błaganie (po łacinie "supplicatio") skierowane do Boga. Najbardziej znaną suplikacją jest pieśń zaczynająca się od słów: "Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny...".

