Wspomnienie NMP Śnieżnej. Czym jest cud śniegu?

W poniedziałek 5 sierpnia w Kościele katolickim przypada wspomienie Matki Bożej Śnieżnej. Wspomnienie to ma związek z rocznicą poświęcenia bazyliki NMP "Większej" w Rzymie. To pierwszy i największy kościół rzymski, poświęcony Matce Bożej, stąd przymiotnik "większa". Dodatkowo Santa Maria Maggiore w Rzymie to jeden z pierwszych kościołów na świecie, które poświęcono Maryi.

Salus Populi Romani

Bazylika NMP "Większej" (Santa Maria Maggiore) to jedna z czterech bazylik większych w Rzymie. To właśnie w tej świątyni czci się szczególnie Matkę Bożą Śnieżną. Zgodnie z tradycją, w IV wieku, a dokładnie w 352 r. Maryja miała ukazać się papieżowi Liberiuszowi i poprosić o wybudowanie kościoła w miejscu, które mu wskaże. W tym samym czasie podobne widzenie miało pobożne rzymskie małżeństwo. Świątynia miała powstać w miejscu, które pokryte będzie śniegiem. Informacja była o tyle zaskakująca, że był środek lata.

Tymczasem 5 sierpnia, na wzgórzu Ekswilin, pojawił się śnieg. W tym miejscu powstał kościół, o który prosiła sama Matka Boża. W V wieku świątynia została gruntowanie przebudowana na polecenie papieżą Sykstusa III, który w ten sposób chciał uczcić zakończenie soboru w Efezie i uznanie dogmatu o Boskim Macierzyństwie Maryi (Theotokos). Bazylika była jeszcze wielokrotnie w ciągu wieków upiększana i powiększana.

5 sierpnia – cus śniegu

W bazylice Santa Maria Maggiore panuje piękny zwyczaj. Co roku 5 sierpnia, na pamiątkę wydarzeń z IV wieku, z kopuły zrzuca się płatki białych róż, które mają przypominać płatki śniegu. Są one również symbolem łask wypraszanych za wstawiennictwem Matki Bożej Śnieżnej. Obraz Maryi, który znajduje się w bazylice uważany jest za słynący cudownymi łaskami. Został też koronowany papieskimi koronami. Rzymianie nazywają go "Salus Populi Romani" (Ocalenie Ludu Rzymskiego – przyp. red.), ponieważ panuje przekonanie, że to właśnie Matka Boża Śnieżna wielokrotnie ratowała Wieczne Miasto Rzym.

W tym roku po raz pierwszy w czasie swojego pontyfikatu papież Franciszek weźmie udział w cudzie śniegu w Santa Maria Maggiore. Ojciec Święty będzie uczestniczył w popołudniowych nieszporach i odtworzeniu cudu śniegu. Uroczystości przewodniczyć będzie abp Rolandas Makrickas.

Na ich zakończenie papież Franciszek będzie się modlił przed ikoną Salus Populi Romani, która jest szczególnie czczonym przez niego wizerunkiem Matki Bożej. To właśnie bazylikę Matki Bożej "Większej" papież Franciszek wyznaczył jako miejsce swojego pochówku.

