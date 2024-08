280 godzin modlitwy wynagradzającej za wojny i aborcję

Z ankiety przeprowadzonej przez "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że w Polsce coraz łatwiej o aborcję. Szpitale coraz chętniej zgadzają się na tego typu "zabiegi". W ankiecie wzięło udział ponad 20 placówek ginekologiczno-położniczych.

"Z zebranych przez nas danych wynika, że po zmianie władzy lekarze nie odmawiają aborcji pacjentce, która ma do niej wskazania. A jeśli odmawiają, to z uzasadnionych przyczyn, jak np. brak wyraźnych wskazań do terminacji z powodów psychiatrycznych, potwierdzony konsultacją u konsultanta wojewódzkiego psychiatrii" – napisano w artykule. Dodano, że placówki medyczne zmieniły swoje praktyki po zmianie władzy, mimo że przepisy dot. aborcji jak dotąd się nie zmieniły.

Z danych opublikowanych niedawno przez Fundację Federa wynika, że polskie szpitale wykonały w 2023 roku 13 razy więcej zabiegów przerywania ciąży niż w 2021 roku.

Wynagradzajmy za grzechy przeciwko życiu

Już 10 sierpnia rozpocznie się akcja modlitewna pt. "280 godzin modlitwy wynagradzającej za wojny, aborcje i wszystkie grzechy przeciwko życiu". Akcja potrwa do 21 sierpnia. – Każde życie na ziemi jest najcenniejszym Bożym Darem, aby człowiek odkrywał jego piękno i wartość, dzieląc się nim z innymi. Wszelkie godzenie w ludzkie życie obdziera z godności i wciąga na drogę bólu i cierpienia – podkreślił ks. Krystian Strycharski, który aktualnie posługuje w Wielkiej Brytanii.

W akcję można włączyć się za pomocą formularza: https://docs.google.com. W formularzu należy wpisać dzień oraz godzinę i w tym czasie modlić się w dowolnym miejscu. Organizatorzy podkreślają, że w ramach akcji można ofiarować modlitwę, post, wyrzeczenie, a nawet... sport.

