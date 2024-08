Kościół wychodzi do ludzi, którzy od niego odeszli. "Akcję wymusiło życie"

Kościół w Danii wykorzystuje czas wakacji do organizowania spotkań dla tych, którzy chcą mu dać drugą szansę. Wychodzi do ludzi, którzy odeszli z Kościoła lub mocno rozluźnili z nim więzy, a także do tych, którzy są zaciekawieni katolicyzmem, którego nigdy nie poznali.

Jedno z wydarzeń zaplanowane jest w parafii św. Michała w Kolding. Czterodniowa inicjatywa (29 sierpnia-1 września) przebiegać będzie pod hasłem "Witaj w domu!". Organizatorzy pragną, by na ten czas parafia stała się "dużym, ciepłym i tętniącym życiem domem", otwartym prawie całą dobę i przygarniającym każdego człowieka. Aby podkreślić znaczenie wspólnoty, zaplanowano m.in. trzy wspólne posiłki dziennie, poranną modlitwę, codzienną Eucharystię, a także serię zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży. W czasie konferencji podjęte zostaną m.in. takie tematy jak: "Jezus sportowiec o dobrze wyćwiczonych stopach", "Reformacja widziana przez katolicką lupę" i "Teologia ciała – seks i chrześcijaństwo". Kościół "nie może czekać z założonymi rękami" Parafianie z Kolding podkreślają, że ta wakacyjna inicjatywa ma być propozycją dla tych, którzy odeszli z Kościoła katolickiego, ale "chcą dać mu kolejną szansę", dla tych, którzy są z dala, ale "są ciekawi lub czują się przyciągnięci", dla tych, którzy już są jego częścią, ale "chcą bardziej zanurzyć się w wierze lub doświadczyć wspólnoty w nowy sposób". Miejscowy proboszcz podkreśla, że akcję wymusiło życie, bo, jak mówi, Kościół dziś musi wychodzić i zapraszać, a nie czekać z założonymi rękami aż ktoś do niego sam przyjdzie. Parafianie: Walczymy o rodzinę i świętość małżeństwa Wspólnota parafialna przygotowała prezentację obecną na stronie internetowej parafii i w mediach społecznościowych. Czytamy w niej: "Jesteśmy Kościołem katolickim. Za nami 2000 lat historii, a nasza katolicka rodzina rozproszona jest na sześciu kontynentach i mamy ponad 1,3 mld braci i sióstr. Jesteśmy młodzi, starzy, bogaci, biedni, grzeszni, święci. Dzięki łasce Boga jesteśmy największą organizacją charytatywną na świecie". Zachęcając do poznania Kościoła i katolicyzmu parafianie w swej reklamie dodali jeszcze: "Niesiemy pomoc wszystkim, niezależnie na ich pochodzenie. Stworzyliśmy pierwsze uniwersytety i nadal prowadzimy tysiące instytucji edukacyjnych na całym świecie. Walczymy o szacunek dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Walczymy o rodzinę i świętość małżeństwa".

