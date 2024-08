Zmarł abp Noël Treanor, nuncjusz apostolski w Unii Europejskiej

Arcybiskup Noël Treanor pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Unii Europejskiej. Zmarł w niedzielę 11 sierpnia na zawał serca. Miał 73 lata.

"Nieustannie poświęcał swoje życie głoszeniu Ewangelii"

Abp Treanor byłym emerytowanym biskupem Down i Connor w Irlandii. "Wczoraj z głębokim szokiem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci arcybiskupa Noëla Treanora" – przekazał bp Alan McGuckian, następca arcybiskupa Treanora w okręgu Down i Connor. "Jako ksiądz diecezji Clogher, jako biskup diecezji Down i Connor, a w późniejszych latach jako nuncjusz apostolski w Unii Europejskiej, arcybiskup Treanor nieustannie poświęcał swoje życie głoszeniu Ewangelii, duszpasterstwu osób bezbronnych i społecznej misji Kościoła" – dodał duchowny.

"Nuncjusz apostolski UE ściśle podążał śladami i duchem ojców założycieli dążących do ściślejszej jedności Europy" – powiedział z kolei prymas Irlandii abp Eamon Martin. Podkreślił, że abp Treanor poświęcał się dla "odżywiania serca i duszy Europy". "Niech światło nieba oświeci arcybiskupa Noëla; niech Bóg w swoim miłosierdziu spojrzy na niego łaskawie, pocieszy jego krewnych, przyjaciół, kolegów i byłych parafian i niech zostanie przyjęty jak dobry i wierny sługa" – modlił się abp Martin.

Abp Treanor zatroskany o sprawy krajów członkowskich UE

Abp Treanor w latach 1993–2008 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Katolickiej Komisji Biskupów UE COMECE w Brukseli. Potem został mianowany przez Benedykta XVI biskupem Down i Connor w Irlandii, a od 2023 roku był ambasadorem papieża przy Unii Europejskiej.

