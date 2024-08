Ograniczenie lekcji religii w szkołach. Polacy się nie zgadzają

1 lipca br. ruszyła zbiórka podpisów pod petycją dot. obrony lekcji religii w polskich szkołach. Petycja, w której czytamy m.in., że "religia jest jedynym przedmiotem szkolnym wymienionym wprost w Konstytucji RP. W art. 53”, wzywa minister Barbarę Nowacką do zaprzestania dyskryminacyjnych działań wobec dzieci i młodzieży, uczestniczącej w lekcjach religii oraz wobec tysięcy nauczycieli religii, którym grozi od września utrata pracy.

Protest przeciwko planom ministerstwa edukacji

Petycja skierowana jest do minister edukacji Barbary Nowackiej. Obecnie podpisało ją już ponad 20 tys. osób. Resort edukacji zapowiedział zmiany nie tylko w ilości godzin nauki (zredukowanie z dwóch godzin do jednej tygodniowo), ale też umieszczanie lekcji religii na początku lub na końcu zajęć, czy łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych. Konferencja Episkopatu Polski zaznaczyła, że zmiany w organizacji lekcji religii wprowadzono bez porozumienia ze stroną kościelną.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, które jest jednym z inicjatorów petycji, zaprasza na protest przeciwko ograniczaniu lekcji religii w szkołach. Protest odbędzie sięna 21 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie.

– To jest protest połączony z happeningiem. Zapraszamy 21 sierpnia o godz. 13.00 na Plac Zamkowy w Warszawie. Chcemy państwu pokazać, co będzie działo się we wrześniu z lekcją religii. Zapraszamy tych, którym leży na sercu dobro dzieci – przekazał przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz.

Czytaj też:

Prof. Borecki: Rozporządzenie Nowackiej kwalifikuje się do zaskarżenia w TKCzytaj też:

"Kpina, harpie się rzuciły". Burza wokół rozporządzenia MEN