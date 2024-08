Drzwi Święte Roku Jubileuszowego 2025. Skąd wzięło się to określenie i co oznacza?

Definicja "Drzwi Świętych" została wyjaśniona przez Jana Pawła II i Franciszka w oficjalnych dokumentach. Ojciec Święty Franciszke w bulli Spes non confundit ("Nadzieja nie zawodzi"), ogłaszającej Rok Święty 2025, napisał, że "w tradycji katolickiej Drzwi Święte symbolizują przejście do zbawienia – drogę do nowego i wiecznego życia, którą Jezus otworzył ludzkości".

"Przez Drzwi Święte Chrystus poprowadzi nas głębiej do Kościoła"

Z kolei św. Jan Paweł II pisał o Drzwiach Świętych w bulli Incarnationis Mysterium, ogłaszającej Wielki Jubileusz. "Jezus powiedział: «Ja jestem bramą» (J 10, 7), aby jasno powiedzieć, że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. To określenie, które Jezus stosuje do siebie, świadczy o tym, że tylko On jest Zbawicielem posłanym przez Ojca. Istnieje tylko jedna droga, która otwiera szeroko wejście do życia w komunii z Bogiem: jest nią Jezus, jedyna i absolutna droga do zbawienia. Tylko do Niego można odnieść w pełnej prawdzie słowa Psalmisty: «Oto brama Pana, przez którą wejdą sprawiedliwi» (Psalm 118, 20)". "Przez Drzwi Święte… Chrystus poprowadzi nas głębiej do Kościoła, swojego Ciała i swojej Oblubienicy" – pisał dalej św. Jan Paweł II.

Warto też przy okazji wskazać na cytaty z Pisma Świętego, które mogą wskazywać na znaczenie Drzwi Świętych:

"Dlatego powiadam wam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Łk 11,9).

"Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli usłyszysz głos mój i otworzysz drzwi, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał, a ty ze mną" (Objawienie 3:20).

"Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony" (J 10,9).

Historia Drzwi Świętych

Historia Drzwi Świętych sięga XV wieku. Choć sam Rok Jubileuszowy został ogłoszony po raz pierwszy w 1300 roku, to jednak pierwsze Drzwi Święte otwarto dopiero w 1423 roku. Otworzył je papież Marcin V w Bazylice św. Jana na Lateranie. Wtedy Lata Święte obchodzone były co 33 lata, na pamiątkę lat przeżytych przez Jezusa Chrystusa na ziemi.

W 1499 roku papież Aleksander VI zażądał, by Drzwi Święte były otwierane nie tylko na Lateranie, ale również w bazylice św. Piotra, wbazylice Matki Boskiej Większej oraz bazylice św. Pawła za Murami. Było to w Boże Narodzenie 1499 roku. Obecnie lata Jubileuszowe obchodzone są co 25 lat.

Otwieranie Drzwi Świętych

Rytuał otwierania Drzwi Świętych praktycznie od początku XVI wieku do 1950 roku był niezmienny. Drzwi Święte otoczone były ceglanym murem. Ojciec Święty uderzał w mur srebrnym młotkiem, a dalej kamieniarze odsłaniali Drzwi, by potem na koniec Roku, znów je zamurować jako symbol zakończenia Roku Świętego.

Na Rok Jubileuszowy 1975 Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra zostały ukończone rzeźbionymi panelami z brązu. Wyjaśniono, że mają one "głębokie znaczenie biblijne, teologiczne, liturgiczne i duszpasterskie przypisane drzwiom w historii zbawienia i w historii Kościoła; stają się zatem jednym z najpotężniejszych znaków Jubileuszu, jak wskazał Papież (Jan Paweł II –przyp. red.)".

Przesłanie miłosierdzia Bożego

Od tego czasu znajduje się tam 16 paneli, na których przedstawiono sceny biblijne: Anioł u bram raju, Upadek, Maryja przy Zwiastowaniu, Anioł Zwiastowania, Chrzest Chrystusa w Jordanie, Zagubiona owca, Miłosierny Ojciec, Uzdrowienie paralityka, Kobieta myjąca nogi Jezusowi, Potrzeba przebaczenia (7 razy 77), Zaparcie się Piotra, Dobry Łotr, Ukazanie się Jezusa Tomaszowi, Ukazanie się Chrystusa uczniom, Nawrócenie Szawła i Otwarcie Drzwi Świętych

"Przesłanie, jakie Drzwi Święte przekazują tym, którzy po zastanowieniu się przed nimi przekraczają próg i wchodzą do Bazyliki, jest częścią istoty Ewangelii: jest to przesłanie miłosierdzia Bożego pochylającego się nad nędzą człowieka" – napisał włoski kard. Virgilio Noè w swojej książce Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra.

Rok Jubileuszowy 2025

Zgodnie z zapowiedziami Watykanu, w Roku Jubileuszowym 2025 zostanie otwartych aż pięć Drzwi Świętych. Pierwsze zostaną otwarte w bazylice św. Piotra w Rzymie w Wigilię Bożego Narodzenia tego roku. Wtedy też zostanie zainaugurowany Rok Jubileuszowy 2025 na całym świecie.

Jubileusz Nadziei 2025 będzie trwał od 24 grudnia 2024 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) do 6 stycznia 2026 r. (święto Objawienia Pańskiego). Drzwi Święte tradycyjnie zostaną otworzone także w bazylice św. Jana na Lateranie, bazylice Matki Bożej Większej, a także bazylice św. Pawła za Murami.

W tym Roku Jubileuszowym papież Franciszek otworzy jeszcze jedne Drzwi Święte. Będą one w więzieniu, jednak jego nazwa nie została jeszcze ogłoszona.

