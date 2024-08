Podgórki Tynieckie. Rodzice pochowali swoje martwo urodzone dzieci

We wtorek 13 sierpnia w krakowskich Podgórkach Tynieckich odbyły się uroczystości pogrzebowe 33 dzieci nienarodzonych i martwo urodzonych z okresu od 1 listopada 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył ks. Janusz Kościelniak, który jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin dzieci utraconych. Na koniec odśpiewano Litanię do Maryi, Matki osieroconych i dzieci utraconych, która powstała z myślą o tych, którzy doświadczyli śmierci swoich dzieci.

Ciała dzieci zostały przekazane przez trzy krakowskie szpitale: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera oraz Centrum Medyczne Ujastek.

Nieoficjalna kanonizacja

Podczas Mszy św. pogrzebowej ks. Kościelniak zwrócił uwagę, że życie każdego człowieka ma niezbywalną godność, nawet jeśli trwa tak krótko, jak w przypadku tych malutkich istot. – Ich życie miało sens. Na pewno pozostawiło trwały ślad w sercach mamy i taty. Nie możemy zapominać, że historia życia tych dzieci rozpoczęła się tutaj, ale nie skończyła się razem z ich śmiercią. One wciąż żyją! Żyją w wieczności, dlatego dziś się nie żegnamy, ale mówimy jedynie "do zobaczenia" – podkreślił kapłan.

– Drodzy rodzice, dzisiaj przeżywamy nieoficjalną kanonizację waszych dzieci. Dziś dotykamy wieczności, bo wasze dzieci są w niebie i stamtąd łączą się z nami podczas tej Eucharystii. Rodzicami jesteście już na zawsze, na wieczność. Tego nikt wam nie odbierze. Rozłąka z waszymi dziećmi jest tylko czasowa, niech w żałobie pociesza was myśl, że wasze dzieci żyją w Bogu – zakończył homilię ks. Kościelniak.

Modlitwa za dzieci utracone

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w intencji pogrążonych w żałobie rodziców i rodziny po stracie dziecka odprawiana jest Msza św. w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 18:00. Po Mszy św. jest Adoracja z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

