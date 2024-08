Papua-Nowa Gwinea oczekuje papieża Franciszka. Podróż już na początku września

W Papui-Nowej Gwinei mieszka 11 mln obywateli. 1/4 z nich to katolicy. W 1975 roku Papua-Nowa Gwinea uzyskała niepodległość. Od tego czasu rząd współracuje z Kościołem katolickim na rzecz edukacji w kraju. Na mocy specjalnego porozumienia utworzono Katolicką Agencję Edukacji i Usług Zdrowotnych we współpracy z państwowy Departamentem Edukacji i Departamentem Zdrowia.

– Pracujemy nie tylko dla katolików, ale dla całej populacji. Nie mamy wsparcia i często nie otrzymujemy żadnych funduszy, zdarza się, że ludzie umierają z powodu uleczalnych chorób – przyznał przełożony prowincji Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego w Papui-Nowej Gwinei o. Sylvester Warwakai w rozmowie z Radiem Watykańskim.

"Modlimy się, aby przyjazd Papieża przyniósł nadzieję"

O. Warwakai tłumaczy, że praca misjonarzy jest ważna, szczególnie na obszarach wiesjkich, gdzie pomoc rządowa często nie dociera. – Służba zdrowia i system edukacji zawiodły pod wieloma względami, ponieważ istnieje bardzo niewielkie wsparcie ze strony rządu w zakresie dotacji dla instytucji prowadzonych przez Kościół, szczególnie w zakresie zdrowia i edukacji. Czasami dotacje te nie docierają na czas i szkoły są zamykane – opisuje misjonarz. Dodje, że misjonarze mają nie tylko szkoły podstawowe, ale też średnie oraz ośrodki zdrowia.

O. Sylvester Warwakai przyznaje, że Papua-Nowa Gwinea oczekuje papieża Franciszka. Wizyta ta, według duchownego, "da poczucie przynależności, nadziei i optymizmu", szczególnie misjonarzom. – Jesteśmy szczęśliwi, mamy poczucie wspólnoty między wszystkimi i modlimy się, aby przyjazd Papieża przyniósł nadzieję – opowiada misjonarz. Dodaje, że planowany przyjazd Ojca Świętego daje pewność, że nie społeczność papuaska nie została zapomniana.

Wizyta Ojca Świętego w Papui-Nowej Gwinei zaplanowana jest w dniach 6-9 września. Jest to część podróży apostolskiej do Azji i Oceanii, która rozpocznie się już 2 września i potrwa do 13 września. To najdłuższa podróż zagraniczna podczas obecnego pontyfikatu.

