"Bardzo wysokie zagrożenie terrorystyczne". Rząd Francji ostrzega

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadająca 15 sierpnia to jedna z największych uroczystości w Kościele katolickim, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tego dnia wierni udają się do licznych sanktuariów, by oddawać cześć Matce Bożej.

Tego dnia podczas uroczystości religijnych w wielu miejscach będą gromadzić się rzesze wiernych. Z tego powodu rząd Francji ostrzega przed "bardzo wysokim" zagrożeniem terrorystycznym, szczególnie w miejscach kultu. We wtorek 13 sierpnia minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin za pomocą aplikacji Telegram przekazał, że 15 sierpnia Francja będzie znajdować się w "bardzo wysokim poziomie zagrożenia terrorystycznego".

Szczególnie narażone są miejsca kultu religijnego

Polityk podkreślił, że najbardziej narażone są miejsca kultu, w których tradycyjnie odbywać się będą "nabożeństwa, zgromadzenia, procesje i pielgrzymki". Minister spraw wewnętrznych zwrócił się do władz samorządowych o zachowanie ostrożności i "szczególnej czujności, szczególnie w odniesieniu do demonstracji i miejsc o charakterze religijnym". Wskazał, że jeśli jest taka możliwość to można "rozmieścić dodatkowe siły bezpieczeństwa w «bardziej wrażliwych» miejscach".

Według doniesień, rząd chce rozmieścić siły antyterrorystyczne Operacji Sentinelle w dużych i znanych miejscach pielgrzymkowych, tj. sanktuarium w Lourdes. Zdaniem Darmanin wysokie zagrożenie terrorystyczne we Francji wynika z niedawno zakończonych Igrzysk Olimpijskich 2024, których Francja była gospodarzem, zbliżającej się Paraolimpiady, ale też z "silnych napięć na arenie międzynarodowej, w szczególności na Bliskim Wschodzie".

