Patron od chorób zakaźnych. Dziś wspomnienie św. Rocha

Dokładna data urodzin i śmierci św. Rocha nie jest znana. Wiadomo jedynie, że zmarł przed 1420 rokiem, ponieważ z tamtego okresu pochodzą pierwsze żywoty świętego. Roch pochodził z południowej Francji. Rodzice byli zamożni, ale pobożni. Roch został przez nich wymodlony. Rodzice Rocha długo nie mieli potomstwa, dlatego w tej intencji się modlili i składali jałmużny.

Po śmierci rodziców Roch poszedł drogą ewangeliczną. Mocno działały w nim słowa z Ewangeli św. Mateusza: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie (Mt 19, 21). W ten sposób wyruszył na pielgrzymkę do Rzymu, nie mając nic oprócz kija. Nie udało mu się jednak dotrzeć do celu, ponieważ po drodze, będąc już we Włoszech, w jednym z miast zastała go epidemia dżumy. Tam niósł pomoc potrzebującym.

Niesie pomoc w czasach zarazy

Nie zważał na zagrożenie własnego zdrowia i życia, ale pomagał tym, którzy tego potrzebowali. Został nagrodzony przez Boga łaską uzdrawiania, co przyniosło mu sławę w okolicy. Tłumy chorych spieszyły do niego, by uzyskać pomoc. Roch uciekając przed rzeszą, która oczekiwała od niego uzdrowień, udał się do Rzymu.

W drodze powrotnej do Francji, w jednym z miasteczek ponownie złapała go dżuma. Tym razem, niosąc pomoc Roch zaraził się chorobą. Zaopiekował się nim wtedy pewien zamożny człowiek. Gdy Roch powrócił do zdrowia, wyruszył w dalszą drogę.Gdy był[już praktycznie na granicy Włoch, w miasteczku Angera, pochwycili go żołnierze pograniczni, którzy myśleli, że jest szpiegiem. Uwięziono Rocha, poddając przesłuchaniom i torturom. Po 5 latach męczarni Roch zmarł w lochu.

Na ścianie więzienia po śmierci Rocha znaleziono cudowny napis: "Panie, jeśli mam o co prosić, to spraw łaskawie, aby dla zasług najukochańszego Syna Twego został uleczony każdy, kto mnie w zaraźliwej chorobie wezwie o pomoc". Kult św. Rocha szybko się rozprzestrzenił w całej Europie. Czas licznych epidemii utwierdził wiernych, że Roch jest patronem od zarazy. Szczególnie zwracano się do niego wtedy, gdy tzw. morowe powietrze, czyli epidemie dżumy, czarnej ospy, tyfusu i cholery pustoszyły miasta i wsie.

Jego relikwie znajdują się dziś w Wenecji. Ku czci św. Rocha powstała rodzina zakonna (rochici).

