Scenariusze lekcji religii na temat prewencji wobec wykorzystania seksualnego

Fundacja Świętego Józefa uruchamia nowy projekt skierowany do nauczycieli religii oraz uczniów na wszystkich etapach edukacji. Projekt "BEZPIECZNI" to cykl scenariuszy lekcji religii o charakterze prewencyjnym przygotowany przez specjalistów w dziedzinie katechetyki i pedagogiki wraz z podcastami i słuchowiskami, które pomogą lepiej przyswoić materiał.

– Korzystając z tych materiałów nauczyciele religii mogą uczyć dzieci i młodzież jak budować bezpieczne relacje z rówieśnikami i dorosłymi, jak mądrze korzystać z internetu, jak odkrywać godność swoją i drugiego człowieka – opowiadała o projekcie jedna z jego autorek Aleksandra Bałoniak. – Cały przekaz zakotwiczony jest w Bogu jako najwyższym autorytecie i źródle szczęścia. Do tematów lekcji starannie zostały dobrane teksty biblijne, metody pracy, przykłady, opowiadania, ćwiczenia. Dla każdej klasy zaplanowano po dwa scenariusze zajęć, treści zostały skorelowane z programem nauczania religii – dodał.

Wszystkie materiały powstawały we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Także specjaliści Centrum Ochrony Dziecka byli konsultowani w procesie tworzenia konspektów.

Szeroka i rzetelna wiedza

– Od dłuższego czasu docierały do Fundacji Świętego Józefa sygnały od katechetów, że potrzebują oni merytorycznej pomocy w opracowaniu tematów prewencji przed wykorzystaniem – mówił ks. Karol Faj, koordynator projektu. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Fundacja Świętego Józefa zleciła opracowanie odpowiednich materiałów. Aleksandra Bałoniak oraz dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska przygotowały scenariusze katechez na wszystkie etapy edukacji wraz z materiałami audiowizualnymi do każdej lekcji, które są dostępne na stronie www.katecheza.fsj.org.pl.

Oprócz wsparcia dla uczniów nauczyciele religii znajdą na tej stronie 10 podcastów eksperckich skierowanych do nich, które omawiają tematy związane z prewencją wykorzystania seksualnego. Ciekawe rozmowy ze specjalistami z psychologii, teologii czy seksuologii zostały przygotowane tak, by zapewnić sprawdzoną wiedzę. Na stronie można się także zapisać na darmowe szkolenia w formie webinaru.

– Zdecydowana większość wydziałów katechetycznych diecezji w Polsce wyraziła chęć, by materiały trafiły do katechetów. Chodzi tu o wydrukowane scenariusze. Obecnie mamy blisko 14 tys. zamówionych egzemplarzy, których dostarczy Wydawnictwo WAM –powiedział ks. Karol Faj.

Praktyczny wymiar katechezy

W Polsce od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat obecności lekcji religii w szkole. Projekt Fundacji Świętego Józefa pokazuje, że treści katechetyczne mogą mieć bardzo praktyczny wymiar. – Może się ona przysłużyć do przeciwdziałania przemocy i kształtowania właściwych postaw wśród małoletnich – podkreśliła prezes fundacji Marta Titaniec.

Projekt "BEZPIECZNI" zbiega się z działaniami związanymi w tzw. ustawą Kamilka, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, m.in. przez wypracowanie odpowiednich norm postępowania.

