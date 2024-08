Papież spotkał się z Jeffem Bezosem. O czym rozmawiali?

Wizyta jednego z najbogatszych ludzi świata, którego majątek szacowany jest na ponad 200 mld dolarów, nie figurowała w oficjalnej agendzie papieskich audiencji. Według Sánchez, jednym z głównych tematów rozmowy z Franciszkiem były działania na rzecz zwalczania zmian klimatu, związane z zainicjowanym przez Bezosa w 2020 roku Funduszem Ziemi (Bezos Earth Fund), który dysponuje 10 mld dolarów. Sánchez jest wiceprezeską tego funduszu.

Rozmowa Franciszek-Bezos

Rozmowa zeszła również na tematy osobiste i filozoficzne. Sánchez relacjonowała, że podkreślono znaczenie zachowania poczucia humoru i niebrania życia zbyt poważnie. Dała też wyraz zadowoleniu z niedawnej papieskiej zachęty dla seminarzystów, by czytali poezję i literaturę piękną, aby karmić nimi ludzkiego ducha.

Watykańska agencja Zenit uważa, że „spotkanie między zwierzchnikiem Kościoła katolickiego i jedną z najbardziej wpływowych postaci w światowym biznesie wskazuje na zbieżność interesów wykraczającą poza ich zwykłe sfery – łącząc wiarę, filantropię i wspólne zaangażowanie w stawieniu czoła najpilniejszym wyzwaniom świata”.

Papież wobec zmian klimatycznych

Tematyka ochrony środowiska i braterstwa ludzkiego zajmuje ważne miejsce w pontyfikacie Franciszka. W swojej przełomowej encyklice klimatycznej Laudato Si’ z 2015 r. papież podkreślił pilną potrzebę włączenia głosów ludności tubylczej do szerszej dyskusji na temat łagodzenia zmiany klimatu.

Podczas spotkania z jezuitami Franciszek uznał niepodejmowanie działań ekologicznych za „grzech” i stwierdził, że od „drogi synodalnej” nie ma odwrotu. - Niedbanie o klimat jest grzechem przeciwko darowi Bożemu, jakim jest stworzenie. Moim zdaniem jest to forma pogaństwa: jest to używanie tego, co Pan dał nam dla swojej chwały i uwielbienia, jak gdyby były bożkami – mówił.

Czytaj też:

Kontrowersyjny tekst Franciszka. Papież zabrał głos ws. kary śmierciCzytaj też:

"Ateizacja narodu polskiego". Abp Jędraszewski o polskim rządzie