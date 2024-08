Polski duchowny dostał kolejną misję. Będzie reprezentował papieża w Botswanie

3 maja 2020 r. papież Franciszek mianował polskiego duchownego nuncjuszem apostolskim w Ghanie i arcybiskupem tytularnym Limosano. Sakrę biskupią przyjął 18 lipca 2020 r. w katedrze kieleckiej. Udzielił mu ich arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, ówczesny delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, w asyście arcybiskupa Salvatore Pennacchio, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i bpa Jana Piotrowskiego, biskupa kieleckiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "In fines orbis" ("Aż po krańce świata").

16 kwietnia tego roku Ojciec Święty mianował abp. Henryka Jagodzińskiego nuncjuszem apostolskim w RPA i Lesotho, a 19 lipca 2024 r. także w Namibii i eSwatini. Hierarcha zna języki obce: włoski, francuski, angielski, chorwacki, rosyjski oraz hiszpański.

Kim jest abp Henryk Jagodziński?

Ks. Henryk Mieczysław Jagodziński urodził się 1 stycznia 1969 r. w Małogoszczu k. Kielc. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a także, w latach 1990-1992, w Seminarium Polskim w Paryżu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 czerwca 1995 r. ówczesny biskup kielecki Kazimierz Ryczan. W 1997 r. wyjechał do Rzymu, gdzie podjął studia na Uniwersytecie św. Krzyża, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego.

W latach 1995-1998 był wikariuszem w parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Na Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowywał się do służby w dyplomacji watykańskiej, którą rozpoczął 1 lipca 2001 r. Jego pierwszą placówką była Białoruś, gdzie w latach 2001-2005 pracował jako sekretarz nuncjatury, po czym w latach 2005-2008 pełnił tę samą funkcję w Chorwacji. W 2008 r. został przeniesiony do Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. W latach 2015-2018 był radcą Nuncjatury Apostolskiej w Indiach. W 2018 r. został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Bośni i Hercegowinie, gdzie pełnił funkcję pierwszego radcy, z zadaniem tworzenia podstaw dla nowej placówki dyplomatycznej w Czarnogórze. W 2014 r. otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości.

Czytaj też:

Papież spotkał się z Jeffem Bezosem. O czym rozmawiali?Czytaj też:

Kontrowersyjny tekst Franciszka. Papież zabrał głos ws. kary śmierci