Protest na Placu Zamkowym w Warszawie. Katecheci bronią lekcji religii w szkołach

W środę minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że od 1 września 2025 roku w szkołach będzie jedna godzina religii tygodniowo. – W tej chwili nie zmienia się liczba godzin (religii – przyp. red.). W tej chwili mówimy, że w momencie, kiedy jest grupa w jednej klasie 7-osobowa, a w drugiej 9-osobowa można te lekcje prowadzić razem, można je połączyć, co jest i wygodniejsze i ekonomiczniejsze dla szkół. Myślę, że ta zmiana nie będzie specjalnie bolesna. Natomiast zamierzam wprowadzić od 1 września 2025 jedną godzinę lekcji religii, za którą będzie płaciło państwo. To będzie oznaczało zmiany – powiedziała szefowa MEN.

Manifestacja i performance

O godzinie 13:00 na Placu Zamkowym w Warszawie zebrali się katecheci, by manifestowaćw obronie lekcji religii. Protest zorganizowany przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich to kontynuacja działań w celu obrony lekcji religii w polskich szkołach. "Równe prawa dla religii" to hasło skandowane przez kilkaset osób zgromadzonych na Placu Zamkowym.

Manifestacja została połączona z happeningiem. Przygotowany przez nauczycieli performance mial pokazać związki różnych nauk/przedmiotów szkolnych z religią. Uczestnicy wskazywali, że często wielcy wynalazcy, filozofowie, naukowcy byli także duchownymi i wywodzili się z Kościoła. Przypomnieli także, że wybitne dzieła polskiej literatury pięknej dotyczą koncepcji Boga. Nauczyciele recytowali także polskich wieszczy narodowych. Punktem kulminacyjnym było wystąpienie jednego z aktorów, który wykreślił religię na świadectwie szkolnym.

Nie ma rozmowy z ministerstwem

– My, katecheci świeccy jesteśmy gotowi na debatę. Zostaliśmy całkowicie zignorowani przez resort oświaty. Na pytanie Stowarzyszenia czy będą jakieś zmiany, MEN w marcu odpowiedziało, że nie są prowadzone żadne prace. Zmiany wprowadzono wbrew Kościołom i związkom wyznaniowym – podkreślił Prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. – Dlaczego w Polsce uczęszczanie na lekcje religii traktowane jest jako wynaturzenie? – dodał Piotr Janowicz.

Wydarzenie kończy wspólna Msza św. w Katedrze Warszawskiej.

