Indie. Ruch pro-life oferuje wsparcie rodzinom wielodzietnym

Indie. W tym kraju każdego dnia ok. 45 tys. dzieci traci życie w wyniku aborcji. Te, które przeżywają aborcję, topione są w gorącej wodzie. W Indiach aborcja jest możliwa nawet w szóstym miesiącu ciąży, a władze chcą legalizacji aborcji nawet do 28. tygodnia.

W odpowiedzi na to katolicki ruch pro-life chce wesprzeć matki oczekujące potomstwa i rodziny wielodzietne. W tym roku odbył się trzeci Marsz dla Życia w Indiach, w którym wzięło udział ok. 7 tys. kobiet i mężczyzn oraz dziesięciu biskupów. Przed Marszem można było zobaczyć wystawę, która pokazuje piękno małżeństwa, kobiety i mężczyzny, uczy jak rozpoznawać płodność, wskazuje na szkodliwość in vitro, masturbacji i pornografii. W ten sposób indyjski Kościół katolicki chce, poprzez wychowanie rodziny, ograniczyć liczbę aborcji w kraju.

Aborcja, antykoncepcja i in vitro

W Indiach połowa kobiet w kraju po osiągnięciu wieku 35 lat, zostaje poddana sterylizacji. To wynik zachęcania lub wymuszenia przez rząd. Dlatego tak dużą rolę odgrrywa ukazywanie szkodliwości jakiejkolwiek formy antykoncepcji. Jak wskazuje portal LifeSiteNews, aborcja w Indiach dotyka bardziej dziewczynki niż chłopców. Ma to związek z kontrolowaniem urodzeń. Obecnie sprawdzenie płci przed narodzinami dziecka jest w Indiach nielegalne.

W Indiach dużym problemem staje się również zapłodnienie in vitro. Obecnie Indie są czołowym miejscem międzynarodowej turystyki leczenia niepłodności. To tam działa prężnie Eugenics Society, organizacja założona przez Roberta G. Edwardsa, który wynalazł zapłodnienie in vitro. Wiele par przekupuje lekarzy, aby "dostali" chłopca. "Aborcja płodów żeńskich – zwykle po przekupieniu lekarza w celu ustalenia płci za pomocą USG – pozostaje najczęstszą metodą wyboru płci w Indiach, ale zapłodnienie in vitro w celu posiadania syna staje się coraz bardziej popularne" – alarmuje Christian Science Monitor.

Pomoc rodzinom wielodzietnym

"Nawracajmy świat poprzez narodziny" – zachęcają biskupi archidiecezji Trichur, która była gospodarzem Marszu. W Trichur biskupi osobiście chrzczą każde czwarte i kolejne dziecko w rodzinach. Szkoły katolickie w diecezji Trichur zapewniają bezpłatną edukację czwartemu i kolejnym dzieciom w każdej rodzinie, a jeden ze szpitali katolickich zapewnia bezpłatną opiekę okołoporodową czwartemu i kolejnym dzieciom w każdej indyjskiej rodzinie.

Kościół w Indiach chce walczyć o życie i duszę każdego człowieka. Chce w ten sposób doprowadzić do tego, by aborcja w Indiach została zniesiona.

