Procesje różańcowe w całej Polsce. "Jedynie Bóg może przyjść nam z pomocą"

Zaproszenie do tworzenia procesji różańcowych odbywa się w ramach nowenny przed Jubileuszem Dwutysiąclecia Dzieła Odkupienia. Inicjatywa Zjednoczeni 2022 zachęca, by procesja odbyła się 24 lub 25 sierpnia.

"Zwracamy się do wszystkich kapłanów i rodaków z prośbą o zjednoczenie się 25 sierpnia (lub 24 sierpnia) – w dniu urodzin św. Faustyny, w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz w wigilię rocznicy złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, na wspólnej publicznej modlitwie za naszą Ojczyznę. Zwracamy się do wszystkich zakonnych zgromadzeń z wielką prośbą o włączenie się do naszej wspólnej modlitwy za Polskę" – zachęca krajowy koordynator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego Urszula Strynowicz na łamach Naszego Dziennika.

"Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce"

"W sytuacji gdyby były jakiekolwiek przeszkody w przeprowadzeniu procesji różańcowej, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie w kościele (kaplicy) modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast w wiejskich parafiach, ze względu na duże odległości do kościołów, proponujemy spotkanie na wspólnej modlitwie przy krzyżu lub przydrożnej kapliczce" – czytamy w zaproszeniu. Urszula Strynowicz podkreśla, że intencją tej inicjatywy jest zjednoczenie na modlitwie chrześcijan w całej Polsce.

Hasłem organizowanych procesji będą słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: "Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce i wszystko, co czynię, to czynię dla Kościoła i dla niej". Podczas wspólnej modlitwy odmówione zostaną wszystkie części Różańca, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania Narodu Polskiego, modlitwa św. Jana Pawła II o odnowę moralną Narodu, a także modlitwa za Polskę do św. Andrzeja Boboli. Wierni odśpiewają również pieśni: "Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo" oraz "Zdrowaś, Maryjo Bogarodzico".

"Chcemy prosić Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej, naszej Królowej, i świętych w niebie o łaskę powrotu do Chrystusa i o miłość do naszej Matki Polski dla wszystkich Polaków" – czytamy w Naszym Dzienniku.

