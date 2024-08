Religia w szkole bez zmian. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

W lipcu br. minister edukacji Barbara Nowacka wydała rozporządzenie, według którego od 1 września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu. Ponadto, resort zapowiedział umieszczanie katechezy na początku lub na końcu zajęć danego dnia. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej.

Co więcej, jeszcze od tego roku szkolnego przedmioty nieobowiązkowe, czyli religia i etyka, miałyby nie być już wliczane do średniej ocen. Zdaniem minister Nowackiej "zaburzają one regulacje świadectw". Druga zmiana, która miałaby wejść w życie wraz z początkiem bieżącego roku szkolnego, to możliwość łączenia grup uczniów, chcących uczestniczyć w zajęciach katechezy.

Trybunał Konstytucyjny reaguje ws. rozporządzenia Nowackiej

Tymczasem Konferencja Episkopatu Polski wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną złożyły do I prezes Sądu Najwyższego dwie petycje w sprawie tego rozporządzenia. – Obydwie zawierają prośbę do pani prezes, aby wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności trybu wydania rozporządzenia z 26 lipca 2024 r. z innymi aktami prawnymi – poinformował ks. Leszek Gęsiak SJ.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Edukacji z 26 lipca 2024 r. Na decyzję Trybunału Konstytucyjnego nie trzeba było długo czekać. – Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego i wydał postanowienie zabezpieczające.

Rozporządzenie zawieszone

– Od poniedziałku rozpoczyna się rok szkolny i proszę tego rozporządzenia nie stosować. Trybunał zabezpiecza, więc jakby nakazuje zawieszenie stosowania tego aktu prawnego, do czasu kiedy Trybunał wyda orzeczenie w tej sprawie – przekazała prezes TK Julia Przyłębska na antenie telewizji wPolsce. To oznacza, że sprawa rozporządzenia nie jest jeszcze rozpatrzona, ale będzie. – Moim zdaniem Trybunał jest w stanie załatwić w dość szybkim czasie – przekonywała sędzia Przyłębska.

Prezes TK na antenie telewizji podkreśliła, że obszar edukacji jest "bardzo wrażliwy, istotowy i tożsamościowy." – Jeśli ktoś zarzuca nauczycielom religii, że jest to wycie o kasę, to jest nieeleganckie – wskazała.

