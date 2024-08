Jasna Góra. Otwarcie wystawy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Instytut Dziedzictwa Solidarności zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Patron i kapelan Solidarności”, który odbędzie się 14 września 2024 roku w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Ekspozycja została przygotowana w związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 ceremonią złożenia kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w pobliżu jasnogórskiego sanktuarium. Następnie uczestnicy przejdą do Sali Rycerskiej, gdzie około godziny 18.15 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy. Zwieńczeniem będzie msza święta o godzinie 19.

Wystawa IDS autorstwa dr Ewy Rogalewskiej składa się z kilkunastu plansz, na których przedstawiono życiorys błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z biografią kapelana Solidarności, w tym jego służbą wojskową, a także działalnością duszpasterską po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Tą ekspozycją IDS pragnie zwrócić uwagę na dorobek i spuściznę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wystawa została przygotowana z okazji 40. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności. Będzie dostępna na Jasnej Górze do 21 października br.

Ostatnia droga kapelana Solidarności

19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko przyjechał do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie poprowadził nabożeństwo różańcowe. W drodze powrotnej księdza do Warszawy, w miejscowości Górsk koło Torunia, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w przebraniu patrolu Milicji Obywatelskiej zatrzymali, a następnie uprowadzili kapelana Solidarności i w bestialski sposób go zamordowali. Ciało księdza Jerzego Popiełuszki wrzucono do Wisły w okolicach tamy we Włocławku. Zostało ono wyłowione 30 października. Sekcja zwłok wykazała liczne ślady tortur.

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki odbył się 3 listopada 1984 roku w Warszawie i zgromadził tłumy wiernych. W uroczystościach uczestniczyło wielu działaczy opozycji demokratycznej oraz przedstawicieli świata pracy na czele z Lechem Wałęsą. Stały się one pokojową manifestacją religijną i patriotyczną. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został pochowany na terenie parafii pw. Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

6 czerwca 2010 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie sprawowano mszę świętą beatyfikacyjną, której z upoważnienia Ojca Świętego Benedykta XVI przewodniczył abp Angelo Amato SDB, ówczesny prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W uroczystościach uczestniczyło około 150 tysięcy osób.

Instytut Dziedzictwa Solidarności

Instytut Dziedzictwa Solidarności został powołany na mocy umowy podpisanej 31 sierpnia 2019 roku. Jest państwową instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Misją IDS jest popularyzacja fenomenu i znaczenia NSZZ „Solidarność” oraz ruchu społecznego Solidarność w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Czytaj też:

"My, dzieci Narodu Polskiego stajemy przed Tobą". Śluby Jasnogórskie - jak "oszukano" komunistów