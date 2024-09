Papież Franciszek po raz kolejny zaapelował o pokój

Pod odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty nawiązał do sytuacji na Ukrainie i w Ziemi Świętej, apelując o ustanie ognia i pomoc dla cierpiącej ludności.

Franciszek apeluje o pokój

Jestem zawsze blisko udręczonego narodu ukraińskiego, poważnie dotkniętego atakami wymierzonymi w infrastrukturę energetyczną. Spowodowały one nie tylko wiele zgonów i obrażeń, lecz pozostawiły ponad milion osób bez elektryczności i wody. Pamiętajmy, że głos niewinnych zawsze znajduje posłuch u Boga, który nie pozostaje obojętny na ich cierpienie.

Po raz kolejny z niepokojem zwracam swoje myśli ku konfliktowi w Palestynie, Izraelu, który grozi rozprzestrzenieniem się na inne miasta palestyńskie. Apeluję, by nie ustawały negocjacje i aby natychmiast ustał ogień, aby uwolniono zakładników, i aby ludność Gazy otrzymała pomoc, gdzie rozprzestrzenia się również wiele chorób, w tym choroba Heinego-Medina oliwa. Niech nastanie pokój w Ziemi Świętej, niech nastanie pokój w Jerozolimie. Niech Miasto Święte będzie miejscem spotkania, gdzie chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie czuli by się szanowani i akceptowani i niech nikt nie kwestionuje Status Quo w poszczególnych miejscach świętych – powiedział Franciszek.

Papież rozpoczął najdłuższą podróż zagraniczną

Podróż papieża Franciszka do Azji Południowo-Wschodniej będzie najdłuższą w jedenastoletnim pontyfikacie Jorge Mario Bergoglio. W ciągu dwunastu dni od 2 do 13 września Ojciec Święty pokona 32.814 kilometrów, odwiedzając Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Nowa Gwinea będzie pierwszym krajem Oceanii odwiedzanym przez papieża.

To 45. podróż zagraniczna Franciszka. Ponadto papież Bergoglio odbył ok. 30 podróży duszpasterskich do Włoch i odwiedził liczne parafie w swojej diecezji rzymskiej.

