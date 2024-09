Abp Jędraszewski do uczniów: Nie zapominajcie o wadze lekcji religii

Abp Marek Jędraszewski, zwracając się do uczniów, którzy rozpoczną w poniedziałek nowy rok szkolny, prosił, by nie zapominali o wadze lekcji religii, które są "najlepszą szkołą wewnętrznego formowania się". – Z ufnością, proszę was, podejdźcie nie tylko do jutrzejszego dnia, ale do wszystkich dni, które złożą się na historię nowego roku szkolnego – mówił arcybiskup.

Życzył, aby kolejny etap edukacji był nie tylko czasem wysiłku i zmagań, ale również radości z uczestniczenia wraz z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodzicami w wielkim procesie budowania swojej przyszłości. – Niech ta przyszłość będzie jak najlepsza. Tego wam życzę z całego serca i z całego serca wam na ten nowy rok szkolny błogosławię – zakończył metropolita krakowski w materiale wideo wyemitowanym na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Co z religią w szkołach?

Przypomnijmy, że w lipcu minister edukacji Barbara Nowacka wydała rozporządzenie, według którego od 1 września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu. Ponadto, resort zapowiedział umieszczanie katechezy na początku lub na końcu zajęć danego dnia. Co więcej, jeszcze w tym roku szkolnym przedmioty nieobowiązkowe, tj. religia i etyka, przestaną być wliczane do średniej ocen, bowiem Nowacka uważa, że "zaburzają regulacje świadectw". Druga zmiana, która wejdzie w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego, to możliwość łączenia grup uczniów, chcących uczestniczyć w zajęciach katechezy.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku I prezes Sądu Najwyższego i wydał w czwartek postanowienie zabezpieczające, zawieszając stosowanie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania lekcji religii. Chodzi o ułatwienia w łączeniu klas. Prezes SN Małgorzata Manowska twierdzi, że doszło do złamania ustawy zasadniczej, bo nie osiągnięto porozumienia ze związkami wyznaniowymi. Za wątpliwą uważa też możliwość realizacji podstawy programowej w tych warunkach.

