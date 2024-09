"Przed naszą erą" zamiast "przed Chrystusem". Brytyjska polityk oburzona

Ann Widdecombe to była parlamentarzystka, związana ze środowiskiem Nigela Farage’a. Polityk przyznaje się do swojej wiary i przynależności do Kościoła katolickiego. Na łamach portalu catholicherald.co.uk kobieta nie ukrywała wzburzenia z powodu jednego z listów papieża Franciszka.

W czerwcu b.r Ojciec Święty Franciszek opublikował list dotyczący "roli literatury w formacji chrześcijańskiej". Ann Widdecombe zwróciła uwagę na użyty tam odnośnik czasowy "przed naszą erą". Zwróciła uwagę, że do tej pory w watykańskich dokumentach nie mogło zabraknąć zwrotu "przed Chrystusem".

Widdecombe: To jest zupełna zdrada

– Jeśli Watykan usuwa Imię Chrystusa z oficjalnych dokumentów, to jest to zupełna zdrada – w ostrych słowach skomentowała była brytyjska parlamentarzystka.

Portal catholicherald.co.uk wyjaśnił, że chodzi o świeckie datowanie, które zostało użyte w dwunastym akapicie dokumentu. Akapit ten wskazywał na odniesienia do przedchrześcijańskiej literatury greckiej w mowie św. Pawła na Aeropagu. Redakcja przywołała nawet fragment listu: "dwa cytaty: jeden niebezpośredni z poety Epimenidesa (szósty wiek p.n.e) i inny, bezpośredni, z Fenomenów poety Aratusa z Soli (trzeci wiek p.n.e), który pisał o konstelacjach oraz znakach dobrej i złej pogody".

Portal ocenił, że list papieża "przejawia znaczne odejście od kościelnej wizji historii, którą Ten opiera na zjawieniu się Mesjasza". Zwrócono również uwagę na fakt, że świeckie tłumaczenie pojawia się jedynie w anglojęzycznej wersji dokumentu. W innych językach, w tym w języku polskim, zachowano tradycyjne sformułowanie "przed Chrystusem".

Czytaj też:

Papież Franciszek rozpoczyna najdłuższą podróż zagranicznąCzytaj też:

Franciszek: Ochrona środowiska to także kwestia naszego zbawienia