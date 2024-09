USA. 14 września przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Aborcji

W sobotę 14 września 2024 roku w Stanach Zjednoczonych obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Aborcji. W USA w wyniku aborcji zostało zamordowanych ponad 65 mln dzieci.

Ten dzień to dla Amerykanów dzień pamięci, ale i ekspiacji za dokonane w kraju aborcje i za tych, którzy "zostali pozbawieni życia na skutek aborcji". – Bałem udział w wielu pogrzebach dzieci nienarodzonych, również tych z późnych aborcji. Dane mi było doświadczyć, jak wielki ból powoduje ich śmierć. Aborcja pozostawia uraz na całe życie u rodziców, zwłaszcza u matki. Zaproponowałem wówczas liderom wielu organizacji pro-life, aby ustanowić taki szczególny dzień, w którym zaprosimy ludzi do odwiedzania grobów dzieci nienarodzonych, o ile takie istnieją w ich regionie oraz w setkach innych miejsc poświęconych pamięci abortowanych dzieci – opowiadał krajowy dyrektor Priests for Life Frank Pavone.

"Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Aborcji otwiera człowieka na życie"

Tego dnia w Stanach Zjednoczonych w wielu miejscach organizowane będą również uroczyste czuwania modlitewne. Dzień Pamięci ma na celu wzbudzenie wrażliwości społeczeństwa na wagę ochrony życia dzieci w łonach matek. – To zmiana proaborcyjnej retoryki, królującej w wielu mediach, na wrażliwość i troskę o dziecko poczęte. Ta modlitwa budzi zdrowy rozsądek, że ludzkie życie zawsze trzeba chronić. Otwiera człowieka na życie pomimo otaczającego go proaborcyjnego szaleństwa – wskazał Pavone.

Dyrektor Priests for Life podkreśla, że ustanowienie i świętowanie takiego dnia to właściwa odpowiedź na działania Demokratów w USA, którzy celebrują "tzw. prawo reprodukcyjne, które nie istnieje".

