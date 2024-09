Papieska pielgrzymka do Azji i Oceanii. Franciszek spotkał się sierotami, migrantami i ubogimi

Rozpoczęła się 45. podróż apostolska papieża Franciszka. To najdłuższa pielgrzymka papieska podczas obecnego pontyfikatu. W ciągu dwusnastu dni, które Ojciec Święty spędzi w Azji i Oceanii, odwiedzi cztery kraje: Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Łącznie pokona ponad 30 tys. kilometrów.

Papież przybył do Dżakarty

We wtorek 3 września Samolot linii ITA Airways, którym leciał papież Franciszek, wylądował na międzynarodowym lotnisku Soekarno-Hatta w Dżakarcie w Indonezji. Po przywitaniu na pokładzie samolotu Ojciec Święty udał się do nuncjatury, gdzie było zaplanowane pierwsze spotkanie. Papieża powitali minister ds. religii i dwoje dzieci w tradycyjnych strojach, które wręczyły mu kwiaty.

Papież spotkał się z grupą 40 osób – chorych, migrantów i sierot, którym towarzyszył nuncjusz apostolski abp Piero Pioppo. Spotkanie odbyło się w położonej w centrum miasta Nuncjaturze Apostolskiej. "Nie są to kloszardzi, jakich widzimy w Europie, ale całe rodziny, które nie mają domu i żyją wśród śmieci. Żyją w zawieszeniu, w kraju, który ich nie odrzuca, ale nie ma odpowiednich przepisów i środków, aby udzielić im pomocy" – wyjaśnił jeden z członków wspólnoty Sant’Egidio, który uczestniczył w spotkaniu z papieżem Franciszkiem.

Oficjalna część podróży apostolskiej do Azji i Oceanii

Oficjalne powitanie Ojca Świętego Franciszka odbędzie się w środę 4 września przed Pałacem Prezydenckim i wizytą u prezydenta Republiki Indonezji. Wtedy też oficjalnie rozpocznie się pielgrzymka papieska i oficjalne spotkanie zaplanowane na ten czas. W pierwszym dniu podróży apostolskiej Ojciec Święty spotka się z władzami kraju i korpusem dyplomatycznym. Będzie to spotkanie publiczne. Po nim nastąpi prywatne spotkanie z członkami Towarzystwa Jezusowego (jezuici). Następnie w katedrze Matki Bożej Wniebowziętej papież spotka się także z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i katechetami.

"Wierzę, że podróż Ojca Świętego do Azji potwierdza jego miłość do Dalekiego Wschodu, którą wielokrotnie wyrażał, mówiąc o swoich wczesnych latach kapłaństwa i pragnieniu bycia misjonarzem na tych ziemiach" – powiedział prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa kard. Lazarus You Heung-sik. "Są to ziemie bogate w duchowość, gdzie dialog z religiami jest centralny, a głoszenie Ewangelii potwierdza radość wiary typową dla mieszkańców Azji" – ocenił kard. Heung-sik w rozmowie z mediami watykańskimi.

Ważnym tematem papieskiej pielgrzymki do Azji i Oceanii będzie braterstwo. "Jest to spojrzenie, które nie zamyka się w sobie, które nie redukuje piękna i wyobraźni chrześcijaństwa do jednego sposobu modlitwy, celebracji lub działania w duszpasterstwie, ale wręcz przeciwnie, wykracza poza granice i słucha tego, co dzieje się nawet w krajach i kościołach, które pozornie znajdują się poza centrum, daleko, ale bogate w życie i duchowość" – wskazał koreański hierarcha.

