W niedzielę rozpocznie się XIV Tydzień Wychowania. Tym razem pod hasłem "Wychowujmy razem"

"Wychowujmy razem" to hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania, który rozpocznie się w niedzielę 8 września. Materiały na ten czas opracował konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. dr Marek Studenski. "Skuteczność wychowania zależy w dużej mierze od współpracy osób i instytucji zaangażowanych w ten proces. Jest to wyjątkowo ważne dziś – w związku z wyzwaniami, jakie niesie z sobą życie dzieci i młodzieży w obecnym kontekście kulturowym. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na problem współdziałania rodziny, Kościoła i szkoły w dziele wychowania" – zwrócił uwagę ks. Studenski.

"To najgorszy czas, by odgradzać szkołę od rodziny i Kościoła"

Zdaniem konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP "obecna sytuacja to najgorszy czas na to, by się dzielić, odgradzać szkołę od rodziny i Kościoła i w ten sposób pozbawiać się skutecznych metod i środków pomocy dzieciom i młodzieży".

W materiałach na czas XIV Tygodnia Wychowania ks. dr Marek Studenski przygotował konferencję dla rodziców, katechetów i wychowawców, w której przypomina o tym, w jaki sposób próbowano wychowywać dzieci w systemach totalitarnych. "Największe problemy związane z procesem wychowania miały miejsce wtedy, gdy próbowano sztucznie narzucać rodzinom obcą wizję wychowawczą" – podkreśla duchowny.

"Nie jesteśmy w stanie ustrzec dzieci i młodzieży przed tym, co czeka ich w przyszłości. Nie wiemy, jakie cierpienia przyjdzie im przeżywać. Doświadczenie uczy, że w życie każdego człowieka wpisany będzie jakiś krzyż. Możemy jednak przygotować ich serca na to, co przyniesie z sobą życie" – zapewnił wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Zdaniem kapłana, "nieobojętne jest to, jakimi wartościami żyje dom rodzinny. Wartości te w sytuacjach granicznych mogą uratować życie".

