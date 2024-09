Markowa. Dziękczynienie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Rodziny Ulmów

To już blisko rok odkąd Rodzina Ulmów została beatyfikowana. Wiktoria i Józef Ulmowie oraz ich siedmioro Dzieci zostali ogłoszeni błogosławionymi 10 września 2023 roku. To pierwsza w historii Kościoła beatyfikacja całej rodziny. Sprawiła ona, że dziedzictwo i przesłanie nowych błogosławionych niesie się już po całym świecie.

Dziękczynienie za beatyfikację Rodziny Ulmów z Markowej

W tym roku będziemy obchodzić pierwszą rocznicę beatyfikacji Rodziny Ulmów. Główne obchody będą miały mijsce w niedzielę 8 września w Markowej, przy stadionie sportowym. To wyraz dziękczynienia za beatyfikację całej Rodziny. Główne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 15 w kościele św. Doroty w Markowej.

Kolejnym punktem programu ma być koncert Grupy Muzyczno-Wokalnej "Rozpaleni Duchem" z Sanoka. Z kolei o godz. 18.30 wystąpi Chór i Orkiestra Kameralna "Nicolaus". "Włączmy się we współtworzenie tego wydarzenia wiary poprzez modlitwę i osobiste zaangażowanie. Zorganizujmy parafialne, rodzinne, czy indywidualne wyjazdy na tę uroczystość, a jeżeli to będzie niemożliwe, przeżyjmy to wydarzenie w duchowej łączności z pielgrzymami dzięki transmisji w Radiu Fara" – zachęca metropolita przemyski abp Adam Szal.

Hierarcha zwrócił się również do kapłanów z prośbą, aby kazania wygłaszane tego dnia nawiązywały do tematów wychowania chrześcijańskiego i przekazu zasad moralnych, promocji wartości życia małżeńskiego i rodzinnego, ochrony życia ludzkiego czy codziennej modlitwy w rodzinie.

Liturgiczne wspomnienie Rodziny z Markowej przypada w rocznicę ślubu Józefa i Wiktorii Ulmów – 7 lipca.

Czytaj też:

W niedzielę rozpocznie się XIV Tydzień Wychowania. Tym razem pod hasłem "Wychowujmy razem"Czytaj też:

Kościół w Polsce świętuje pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Rodziny Ulmów