Podróż apostolska do Azji i Oceanii. Papież Franciszek spotkał się z władzami Indonezji

W środę 4 września oficjalnie rozpoczęła się papieska pielgrzymka do Azji i Oceanii. Ojciec Święty spotkał się z władzami Indonezji, przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz społeczeństwa. Papież wygłosił swoje pierwsze ofiacjalne przemówienie. Zaznaczył w nim, że "jedność w wielości, sprawiedliwość społeczna i Boże błogosławieństwo to fundament, na którym opiera się indonezyjskie społeczeństwo".

Franciszek: Największe bogactwo kraju to rodzące się dzieci

Papież Franciszek pochwalił też otwartość Indonezyjczyków na życie wbrew powszechnemu "prawu śmierci". "Wasz kraj ma natomiast rodziny, w których jest troje, czworo, pięcioro dzieci, i rozwijają się. Przejawia się to w średniej wieku tego kraju. Tak trzymać. Jest to przykład dla wszystkich, dla wszystkich krajów" – zachęcał Ojciec Święty. Nazwał dzieci "bogactwem kraju".

W preambule do indonezyjskiej konstytucji znajduje się odwołanie do "do wszechmogącego Boga i potrzeby Jego błogosławieństwa". Franciszek wskazał, że w tym względzie Indonezja odznacza się mądrością i równowagą. "Uznając różnice i pozwalając im istnieć, szanując ludzkie i polityczne prawa wszystkich obywateli, a także dążąc do rozwoju jedności narodowej, opartej na tolerancji oraz na poszanowaniu innych, kładziecie fundamenty pod sprawiedliwe i spokojne społeczeństwo, jakiego wszyscy Indonezyjczycy chcą dla siebie i jakie pragną pozostawić swym dzieciom" – powiedział papież cytując św. Jana Pawła II z 1989 roku.

"Dla Papieża liczy się żywotność"

W środę Ojciec Święty spotkał się również z członkami Towarzystwa Jezusowego. W spotkaniu uczestniczyło 200 jezuitów. Papież Franciszek był zaskoczony młodością Kościoła w Indonezji. "W Indonezji katolicy to 3 proc. społeczeństwa, a zatem niewielka mniejszość. Ale jest ich 8 mln i stanowią znaczącą obecność w tym kraju. Zadaniem chrześcijanina jest bowiem przyczyniać się do rozwoju swego kraju, być zaczynem. Dla Franciszka jest to bardzo ważne. Chrześcijanie, którzy współpracują dla dobra wspólnego, bez względu na liczby, bo dla Papieża liczy się żywotność i zdolność do rozwoju" – zwracał uwagę podsekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji ks. Antonio Spadaro, który uczestniczył w spotkaniu.

W rozmowie z Radiem Watykańskim włoski jezuita zauważył, że papież Franciszek lubi Kościoły, które są mniejszością. Ks. Spadaro przekazał również, że Ojciec Święty "widzi w Indonezji przykład harmonii w pluralistycznym kontekście".

