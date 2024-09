Podróż apostolska do Azji i Oceanii. Papież Franciszek przybył do Timoru Wschodniego

W poniedziałek 9 września papież Franciszek rozpoczął trzeci etap swojej najdłuższej do tej pory pielgrzymki. Udał się do Timoru Wschodniego, gdzie będzie przebywać do środy 11 września. Na lotnisku w Dili Ojciec Święty został powitany przez nuncjusza apostolskiego abp. Wojciecha Załuskiego, prezydenta José Manuela Ramos-Horta i premiera Xananę Gusmão.

Franciszek: Katolicka Nauka Społeczna nie jest ideologią

W Dili, stolicy Timoru Wschodniego, papież spotkał się z władzami kraju, z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. W swoim przemówieniu Franciszek mówił o Katolickiej Nauce Społecznej, która "nie jest ideologią, ale opiera się na braterstwie i sprzyja rozwojowi narodów".

Odnosząc się do historii Timoru Wschodniego papież podkreślił, że kraj ten odrodził się "odnajdując drogę pokoju i otwierając się na nowy etap, który chce być fazą rozwoju, poprawy warunków życia i umocnienia". Zwrócił jednak uwagę na problemy, z którymi mierzą się oywatele tj. emigracja, ubóstwo, alkoholizm, przemoc i znieważanie godności młodych ludzi. – Konieczne jest stosowne przygotowanie, z odpowiednim przeszkoleniem, tych, którzy zostaną wezwani do bycia klasą rządzącą kraju w niedalekiej przyszłości. W ten sposób będą mogli dysponować wszystkimi narzędziami, potrzebnymi do nakreślenia dalekosiężnego planu i wyłącznego interesu dobra wspólnego – apelował Ojciec Święty.

Według papieża podstawą kształcenia władz powinna być Katolicka Nauka Społeczna, która jest "niezbędnym filarem, na którym można budować konkretną wiedzę i na którym zawsze należy się opierać".

