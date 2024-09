Kolorado. Konferencja Kobiet "Powrót do Tradycji" cieszy się dużym zainteresowaniem

To już trzecia edycja Konferencji Kobiet "Powrót do tradycji". Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do Kościoła Katolickiego Matki Bożej z Góry Karmel w Littleton w stanie Kolorado, bo tam zwyczajowo odbywa się konferencja, przyjeżdża coraz więcej kobiet, które chcą żyć według tradycji.

"Najlepszą drogą powrotu do Pana jest tradycja"

Konferencja kobiet pod hasłem "Powrót do tradycji" prowadzona jest przez grupę osób świeckich. Pomysł, by zorganizować takie wydarzenie zrodził się pewnej kobiecie z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Littleton w stanie Kolorado, ponieważ dostrzegła ona potrzebę przywrócenia tradycji. Prowadzące kobiety mają jeden cel – przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Ich zdaniem "najlepszą drogą powrotu do Pana jest tradycja, powrót do planu Boga dla nas".

Konferencja "Powrót do tradycji" odbyła się dzięki pomocy 40 parafialnych wolontariuszy (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) oraz błogosławieństwu liderów parafii FSSP (Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra). Organizatorzy zwracają uwagę, że "rozwój wydarzenia potwierdza, że kobiety są głodne prawdy katolicyzmu", a konferencja zaspokaja ich oczywiste potrzeby.

"Odwaga tych pań, które zapewniają to, co może być uznane za kontrowersyjne przez tych, którzy sprzeciwiają się tradycyjnym wartościom i tradycyjnej liturgii, jest budująca i inspirująca. Skutecznie przewodzą przykładem jako autentyczne kobiety wiary" – napisała Lisa Bourne z portalu LifeSiteNews.com, która sama uczestniczyła w tegorocznej edycji konferencji.

Powrót do planu Pana wobec kobiety

"Powrót do planu Pana dla mężczyzny i kobiety oznacza życie w naszym miejscu w dzisiejszym świecie jako emocjonalnie i duchowo dojrzałe istoty ludzkie i całkowite poddanie się Bogu. Jeśli zrobimy to w naszych odpowiednich sytuacjach, przestrzegając Jego praw, reszty, naszych ról, naszego zachowania, naszego ubioru, zewnętrznych pułapek, wszystko ułoży się. Powrót do Bożego planu dla mężczyzny i kobiety jest podstawą rozwoju i przetrwania społeczeństwa, a także szansy na osiągnięcie nieba" – oceniła redaktor LifeSiteNews.

To jeden z pośrednich celów konferencji "Powrót do tradycji" – pomóc kobietom jak najlepiej zrozumieć odrębne role kobiet w planie Boga. To nie jest małoznaczące, ponieważ zdaniem prelegentów "kobiety, ze względu na swoje wyjątkowe atrybuty, zajmują szczególne miejsce w ratowaniu świata przed jego obecnym zniszczonym, zepsutym stanem".

