Erotyczny taniec na rozpoczęciu roku szkolnego. Do szkoły zawita kurator

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie w nietypowy sposób przywitała uczniów po wakacjach. Władze zorganizowały w szkole koncert muzyki pop, a na scenie wystąpiła piosenkarka Blanka pod patronatem Radia Zet. Zarówno władze gminy, jak i dyrekcja szkoły publikowały w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z tego wydarzenia, ciesząc się "pozytywnym odbiorem". Dyrekcja szkoły zezwoliła uczniom na czynny udział w koncercie. W mediach zwrócono jednak uwagę, że Blanka była skąpo ubrana, a w jej występie nie brakowało erotycznych elementów. Temu wszystkiemu przyglądały się dzieci.

Erotyczny taniec na scenie w szkole podstawowej

– U nas odbiór występu był bardzo pozytywny. Przed koncertem wspólnie z przedstawicielem pana burmistrza, przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do stroju, w którym wystąpi gwiazda i co do repertuaru. W tym zakresie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z planem. Nie zostały naruszone zasady dobrego wychowania. Zwróćcie uwagę Państwo, bo są zdjęcia, że pani Blanka nawet miała strój dużo bardziej zakrywający jej ciało niż normalnie – oceniła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Halina Buchowska.

Tymczasem, jak się okazuje, nie wszyscy przyjęli to pozytywnie. W komentarzach pod publikacjami można było przeczytać komentarze rodziców, którzy wskazywali, że występ młodej piosenkarki uderza we wrażliwość emocjonalną dzieci.

Pod lupą kuratorium

Z powodu występu Blanki na rozpoczęciu roku szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie w tym tygodniu zawita przedstawiciel kuratorium. Celem wizyty ma być ustalenie, kto był pomysłodawcą zorganizowania występu Blanki, a także czy rodzice wyrazili zgodę na udział ich dzieci w wydarzeniu.

– Ręce nam opadły, kiedy zobaczyliśmy, co wydarzyło się na tej scenie (To – przyp. red.) absolutnie nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły – zaznaczyła małopolska kurator oświaty, Gabriela Olszowska.

