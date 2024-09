Singapur. Wyhodowano odmianę orchidei na cześć papieża Franciszka

W poniedziałek 9 września papież Franciszek rozpoczął trzeci etap swojej najdłuższej do tej pory pielgrzymki. Aktualnie przebywa w Timorze Wschodnim. Będzie tam gościł do środy 11 września. Wtedy też uda się do kolejnego kraju na mapie pielgrzymki – Singapuru.

Orchidea na cześć papieża Franciszka

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Singapuru przekazało, że podczas ceremonii powitalnej w parlamencie w czwartek 12 września Ojciec Święty zostanie uhonorowany specjalnie wyhodowaną odmianą orchidei nazwaną jego imieniem. Pełna nazwa orchidei dla papieża Franciszka to "Dendrobium His Holiness Pope Francis".

Jest to odmina orchidei, która ma półkopulaste kwiatostany o długości około 40 do 60 centymetrów. Każdy kwiatostan zawiera od dziesięciu do 20 kwiatów. Płatki mają kolor kości słoniowej i są zaokrąglone na końcach. Takie informacje o tym kwiecie przedstawiło kierownictwo Singapurskiego Parku Narodowego. Warto zaznaczyć, że orchidea jest narodowym kwiatem Singapuru.

Papież Franciszek dołączy do grona ponad 100 głów państw i szefów rządów, którzy zostali już do tej pory uhonorowani orchideą nazwaną ich imieniem. Wśród obdarowanych są m.in. Nelson Mandela, księżna Diana, jej syn książę William czy wiceprezydent USA Kamala Harris. Wspomniane orchidee można zobaczyć w Ogrodzie Orchidei VIP.

Trzeci etap podróży apostolskiej – Timor Wschodni

"Jak wiele macie dzieci! Najlepszą rzeczą w narodzie jest uśmiech dzieci. A naród, który uczy swoje dzieci uśmiechu, to naród, który ma przyszłość" – mówił Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii w Parku Pokoju na obrzeżach stolicy Timoru Wschodniego, w której uczestniczyło ponad 600 tys. wiernych.

Papież polecił, by rządzący dbali o dzieci, ale i o ludzi starszych. Przestrzegł również przed tymi, którzy "chcą zmienić historię i kulturę" Timoru Wschodniego.

