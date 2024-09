Obajtek: Nie wstydzę się, że jestem katolikiem i wierzę

Były prezes PKN Orlen, a obecnie europoseł PiS był gościem Karola Gaca na jego kanale na YouTubie. Daniel Obajtek został zapytany m.in. o jego świadectwo wiary na Jasnej Górze, którego udzielił tygodnikowi "Niedziela". Europoseł PiS zaapelował wówczas, aby nie wstydzić się swojej wiary. – Jestem człowiekiem ochrzczonym. Pragnę zaznaczyć wszystkim, którzy mówią, że nie są w Kościele, że kłamią! Tak naprawdę każdy ochrzczony człowiek jest w Kościele – mówił w sierpniu.

Obajtek: Nie wstydzę się, że wierzę

Karol Gac zwrócił uwagę, że nie jest to częste świadectwo wśród osób publicznych. – Nie wstydzę się, że jestem katolikiem i wierzę. Może dla niektórych ludzi, którzy są w mainstreamie jest to nieciekawe, ale powiedziałem prawdę. Zostałem wychowany w kulturze chrześcijańskiej, staram się pomagać ludziom. Chodziłem i chodzę do Kościoła. Zastanawiam się, dlaczego ludzie, w jakiejś dziwnej poprawności, wypierają się swojej wiary – wyjaśnił b. prezes Orlenu.

Daniel Obajtek zauważył, że Kościół wniósł bardzo wiele zarówno do historii świata, jak i w polskość. – Dzięki Kościołowi krzewiono patriotyzm, kulturę i sztukę. Kościół był modelatorem wielu rzeczy, które ukształtowały nie tylko ducha polskiego, ale i europejskiego. W PE bardzo często atakuje się Kościół, ale jeśli już chodzi o kwestię Świąt, dni wolnych, to chętnie to przyjmują oraz pewne zwyczaje, które są. Mam pokorę i nigdy nie mam zamiaru atakować Kościoła. Jeśli chcesz, to do niego chodzisz, a jeśli nie, to nie. Tak wygląda wolność – powiedział Obajtek.

– Kościół robi wiele dobrego – prowadzi domy dziecka, hospicja. Zazwyczaj krytykują go ci, którzy nie chodzą i nie poczuwają się w obowiązku do utrzymywania instytucji kościelnej. Jeśli nie chodzisz i się nie poczuwasz, to pozwól wierzyć innym i pozwól im na to, by mogli o tym mówić – podkreślił Daniel Obajtek, europoseł PiS.

Cały wywiad można obejrzeć poniżej.

Czytaj też:

Służby chciały "wykończyć" Obajtka? "Nie miałem forów u ministra Kamińskiego"