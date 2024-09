Ziemia Święta. Kościół Matki Bożej Arki Przymierza ponownie otwarty

Kościół Matki Bożej Arki Przymierza położony jest na szczycie wzgórza Kirjat-Yaroim, skąd można oglądać Jerozolimę. Wzgórze to ma szczególną wartość w narodzie żydowskim. To właśnie na wzgórzu Kirjat-Yaroim przez ok. 20 lat przebywała Arka Przymierza po odzyskaniu jej z rąk Filistynów, zanim król Dawid przywiózł ją do Jerozolimy. To w Arce Przymierza znajdowały się kamienne tablice, na których zapisano 10 przykazań Bożych. Wydarzenia te opisuje 1 Księga Samuela w Starym Testamencie.

Obecny Kościół Matki Bożej Arki Przymierza wybudowano w latach 20. XX wieku. Został konsekrowany w 1924 roku przez ówczesnego łacińskiego patriarchę Jerozolimy, Luigiego Barlassinę. Poświęcono go Matce Bożej od Arki Przymierza. Kościół stoi on na pozostałościach bazyliki bizantyjskie z V wieku.

Ponowne otwarcie kościoła i poświęcenie ołtarza

Pod koniec sierpnia, dokładnie w setną rocznicę poświęcenia, Kościół Matki Bożej Arki Przymierza na wzgórzu Kirjat-Yaroim, niedaleko Jerozolimy, został ponownie otwarty dla wiernych. Od czterech lat w świątyni trwały prace renowacyjne.

Obecny łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa z okazji ponownego otwarcia kościoła poświęcił nowy ołtarz. – To ponowne otwarcie jest momentem zaufania w przyszłość, pragnieniem nowego początku. Tego właśnie najbardziej potrzebujemy w tym czasie, gdy wszystko wokół nas mówi o śmierci i końcu – mówił podczas homilii kard. Pizzaballa.

– Przymierze Boga z Jego ludem znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, który nie jest już tylko znakiem obecności Boga, ale samym Bogiem pośród nas. Maryja jest nową Arką Przymierza, ponieważ nosiła w swoim łonie samego Chrystusa – podkreślał hierarcha.



