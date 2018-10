Papież Franciszek jednoznacznie o aborcji. "To jak wynajęcie płatnego zabójcy"

– Jak można mówić, że akt, który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, cywilizowany, czy ludzki? Pytam was: czy słuszne jest eliminowanie życia ludzkiego, by rozwiązać jakiś problem? To jak wynajęci płatnego zabójcy, by rozwiązać problem – powiedział Franciszek. Papież poruszył temat aborcji w kontekście "pogardy dla życia", jaka jego daniem charakteryzuje całe zło, jakie dzieje się dziś na świecie.

– Całe zło uczynione na świecie streszcza się następująco: to pogarda dla życia. Życie jest atakowane przez wojny, przez organizacje wyzyskujące człowieka – wskazał. Ojciec Święty podkreślił, że aborcji nie można traktować jako aktu terapeutycznego czy cywilizowanego, jak próbują przekonać niektórzy, ponieważ jest zakończeniem bezbronnego życia. Papież zaznaczył, że odebranie życie zawsze jest złem – bez względu na to, jak małe jest to życie.

