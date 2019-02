Theodore McCarrick wydalony ze stanu duchownego

Jak podano w nocie Kongregacji Nauki Wiary, duchowny został uznany za winnego czynów pedofilii. Kardynał Theodore McCarrick nie może odwołać się od tej decyzji.

W lipcu 2018 roku oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich chłopców i klerów amerykański kardynał Theodor McCarrick złożył dymisję z członkostwa w Kolegium Kardynalskim, a jego rezygnację przyjął papież Franciszek. "Papież przyjął dymisję kardynała i zawiesił go we wszelkiej działalności publicznej, nakładając jednocześnie obowiązek przebywania w miejscu, które zostanie mu wyznaczone oraz prowadzenia życia modlitwy i pokuty, aż do zakończenia procesu kanonicznego" – opisywano sytuację z lipca w serwisie internetowym Vatican News.

Sprawą zajęła się wtedy Kongregacja Nauki i Wiary, która uznała McCarricka za winnego. Decyzję Kongregacji potwierdził także papież Franciszek.

Kard. McCarrick to jeden z najwyższych rangą duchownych amerykańskich w Kościele katolickim. Ma 88-lat i obecnie jest na emeryturze.