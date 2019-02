Rusza szczyt ws. walki z pedofilią w Kościele. "Oby był to czas nawrócenia"

O zwołaniu specjalnego szczytu poświęconego ochronie nieletnich przed pedofilią, papież poinformował we wrześniu ubiegłego roku. Spotkanie potrwa do 24 lutego i wezmą w nim udział przewodniczący episkopatów z całego świata. Szczyt to odpowiedź papieża Franciszka na ostatnie skandale pedofilskie.

Z powodu choroby Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, polski Kościół reprezentować będzie arcybiskup Marek Jędraszewski. W skład delegacji wchodzą też: bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP oraz o. Adam Żak, Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Dzień przed szczytem, z papieżem spotkała się posłanka Scheuring-Wielgus. Towarzyszyła jej warszawska radna Agata Diduszko oraz Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński. "Udało się‼️ Papież Franciszek spotkał się z nami, wziął raport o polskich biskupach" – przekazała Scheuring-Wielgus na Twitterze. Polityk zamieściła w internecie zdjęcia z tego spotkania.