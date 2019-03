"Aby już w łonie matki zostały przyjęte". Przesłanie papieża na Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. "Dziś pamiętamy o osobach z Zespołem Downa, aby już w łonie matki zostały przyjęte, docenione i nigdy nie odrzucane" – zaapelował papież Franciszek.

Również w Polsce ten dzień nie przeszedł bez echa. Oburzenie wywołał m. in. wpis Roberta Biedronia. "Dziś nie do pary! A wszystko za sprawą tego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Różni ale równie ważni!" – napisał Robert Biedroń na Twitterze, zamieszczając zdjęcie dwóch różnych skarpetek, które mają symbolizować wsparcie dla osób dotkniętych Zespołem Downa.

Wiele osób wskazuje, że Biedroń solidaryzuje się z osobami z Zespołem Downa, mimo że na co dzień popiera prawo do aborcji eugenicznej. "Rocznie zabija się ich w Polsce przed urodzeniem ok 1300 na podstawie badań prenatalnych. Dziś ludzie, którzy gorliwie tego bronią i głoszą że "aborcja jest ok", pajacują zakładając "na znak poparcia" kolorowe skarpetki. Rzygać mi się chce" – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz z "Do Rzeczy".