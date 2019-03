Franciszek rozpoczął dwudniową wizytę apostolską w Maroku

Na lotnisku w Rabacie Franciszka powitał król Maroka Mohammed VI. Wizyta papieża odbywa się w 800. rocznicę spotkania świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Malikiem al-Kamilem w Egipcie w czasie wypraw krzyżowych.

W pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Maroku do władz i przedstawicieli społeczeństwa, Franciszek mówił o potrzebie zjednoczenia wysiłków na rzecz budowy świata bardziej solidarnego oraz dialogu w duchu poszanowania bogactwa i specyfiki każdego narodu i każdej osoby. – Niezbędne jest to, by fanatyzmowi i fundamentalizmowi przeciwstawić solidarność wszystkich wierzących mając za nieocenione punkty odniesienia naszego działania wartości, które są wspólne – mówił papież.

Franciszek ma odwiedzić m. in.Mauzoleum sułtana Mohammeda V. Zaplanowano także spotkanie z królem Mohammedem VI i jego rodziną w Pałacu Królewskim. Jeszcze w sobotę papież uda się Instytutu Mohammeda VI, gdzie kształceni są imamowie i muzułmańscy kaznodzieje z wielu krajów. Tam wysłucha wystąpień studentów tej szkoły.

Jak podał Watykan, w niedzielę Franciszek pojedzie do miasta Tamara, gdzie odwiedzi wiejski ośrodek pomocy społecznej, prowadzony przez hiszpańskie zakonnice. Następnie w katedrze świętego Piotra w Rabacie papież spotka się z duchowieństwem katolickim oraz z przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów. Tam odmówi modlitwę Anioł Pański. Na zakończenie wizyty w Maroku odprawi mszę w hali sportowej imienia księcia Maulaja Abd Allaha.

