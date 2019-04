Dzień sądu dla konserwatystów

Przykładem tego, do czego prowadzi sprzeciw wobec zmian, może być sprawa abp. Vigano, od ponad pół roku ukrywającego się w obawie przed zemstą… homoseksualnego lobby, które wedle jego relacji ma mieć ogromny wpływ na politykę Watykanu. W Polsce właśnie ukazała się książka – wydana, a jakże, przez jezuitów – pt. „Dzień sądu”, autorstwa Gianniego Valentego i Andrei Torniellego. Autorzy opisują kulisy watykańskich gier o władzę, sugerując, że abp Vigano zmanipulował niemal wszystkie informacje w swoich szokujących listach. Po co? Rzecz jasna – by skłonić papieża do ustąpienia, co miałoby wynieść do władzy w Kościele frakcję bliższą arcybiskupowi, a do której daleko autorom wspomnianej książki.