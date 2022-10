Biblistyka i nauka o rodzinie. Czarnek: Ustanawiamy nowe dziedziny nauk

W niedzielę szef MEiN wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przemysław Czarnek poinformował przy tej okazji, że podpisał rozporządzenie. – Ustanowiłem w nim nowe dziedziny i dyscypliny, w tym dyscyplinę nauk biblijnych oradz dziedzinę i dyscyplinę nauk o rodzinie – powiedział minister. – Obie są Polsce szczególnie potrzebne – dodał.

Wskazał, że podpisanie rozporządzenia poprzedziły długie i pogłębione konsultacje. Zdaniem ministra Czarnka, mamy w Polsce znakomitych fachowców, ekspertów, naukowców, którzy zajmują się biblistyką – Ustanowienie dyscypliny nauk biblijnych w ramach dziedziny teologii, jest po to, żeby wzmocnić biblistykę polską i żeby w Polsce mógł powstać ośrodek na miarę ośrodków w Jerozolimie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Mamy taki potencjał. I ten potencjał jest tu na KUL-u – zaznaczył.

Odpowiedź na kryzys rodziny

Odnosząc się z kolei do roli nauki o rodzinie, minister edukacji powiedział, że obserwowany jest atak na rodzinę i kryzys rodziny. – Od kilku lat, w Polsce również, a w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat obserwujemy potężny atak na rodzinę. No i niestety obserwujemy również kryzys rodziny, który z tego ataku na rodzinę wynika. Dlatego tak ważne jest ustanowienie dziedziny i dyscypliny nauk o rodzinie, żeby o rodzinie rozmawiać w sposób naukowy, prawdziwy, bo nauka to poszukiwania prawdy – powiedział polityk podczas inaugracji nowego roku akademickiego na KUL-u.

Trzeba na nowo znaleźć prawdę o rodzinie i tę prawdę społeczeństwu pokazać, bo bez tego wszystkie nasze starania, cały ten rozwój KUL na nic się zda. Bez rodziny nie będzie nas za 50 lat – podkreślił.

Czarnek zwrócił uwagę na rolę KUL, gdzie powstał Instytut Nauk o Rodzinie: – Jest wielki potencjał w KUL, aby ta dziedzina i dyscyplina nauk o rodzinie rzeczywiście się rozwijała.

