Odklejona od rzeczywistości

– To jest taki moment, który może być potraktowany jako kłopot – przyznała, dodając jednak optymistycznie, że można też podejść do tego inaczej. – To jest czas dany w prezencie. Można przeczytać książki, które odkładaliśmy na później, zrobić porządki, które na wiosnę się przydadzą, ale przede wszystkim należy spędzić go razem i potraktować jako czas do refleksji – stwierdziła.

Dlatego też Perfekcyjna Małgosia wraz z rodziną zaszyła się na Mazurach, gdzie spaceruje, odpoczywa i zbiera siły przed czekającym ją w czerwcu porodem. Codziennie też wrzuca radosne i pięknie wystylizowane zdjęcia do Internetu. I bardzo się dziwi, że ludzie nie podzielają jej radości. Przecież zamiast narzekać, też powinni wyjechać na parę tygodni do jakiegoś luksusowego zakątka na Mazurach. Bo kto im broni. Prawda?