Anna i Robert Lewandowscy ponownie zostali rodzicami. Dumny tata zdradził imię dziecka

W środę popołudniu Robert Lewandowski przekazał długo wyczekiwaną przez swoich fanów wiadomość. "Dobra robota Mamusiu" – napisał na Instagramie kapitan polskiej reprezentacji w piłkę nożną.

Najbardziej popularna para sportowców w Polsce doczekała się drugiej córki. O imieniu, jakie otrzymała, dumny tata także poinformował na portalu społecznościowym. "Hello little one. Welcome to the world Laura!" [Cześć malutka. Witaj na świecie Laura - ang] – tymi słowami przywitał ją na świecie.

Do wpisu Lewandowski załączył zdjęcie.

Laura jest drugim dzieckiem Anny i Roberta Lewandowskim. Pierwsza ich córka przyszła na świat 4 maja 2017 roku.