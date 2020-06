– Dieta keto, czyli tłusta dieta – tłumaczyła w TVN. – Nie wolno jeść chudo, trzeba tłusto. Nie można spożywać węglowodanów, owoców. Można warzywa, ale też nie wszystkie. Mam taką panią w sklepie mięsnym i jak robiłam zakupy na tydzień, gdy zaczynałam tę dietę, była bardzo zdziwiona – wyznała. Trudno się dziwić jej zdziwieniu. To wygląda na prawdziwą dietę cud. To znaczy, jeśli pani Maryla schudnie tę dychę, to będzie cud.

Nie ma mnie

Aktor Jacek Poniedziałek postanowił pożalić się na ciężki los swój i innych artystów w czasach pandemii. – Od dwóch miesięcy nie gramy i jeszcze długo nie będziemy. Tamto życie wydaje się teraz czymś odległym, bezpowrotnym, a o tym, co będzie, nie wiemy prawie nic. Nie mogę się odnaleźć ani z tym wszystkim pogodzić – wyznaje w rozmowie z Onetem. – Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. To taki zbiorowy koszmar senny. Wszystko jest tak niewiarygodne, że wciąż tego nie ogarniam… Robię różne rzeczy, poddaję się rygorom, chociaż może nie wszystkim; ale generalnie mam poczucie, że nie ma mnie tu i teraz – zdradza. I komu to przeszkadza? Retorycznie pytamy.