Popularna dziennikarka znika z TVN. Dowiedziała się o tym... z mediów

Program, którego gospodynią była Magda Mołek emitowany był na antenie TVN Style od 2009 roku. Okazuje się, że jesienią nie będzie już kontynuowany. Wraz z nim zniknie z telewizji prowadząca. O tej decyzji dziennikarka miała się dowiedzieć z mediów, o czym poinfomowała za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych.

We wpisie dotyczycym dyskryminacji kobiet, odniosła się też do swojego odejścia z TVN. "Choć sama dowiedziałam się z mediów (!), że nie będzie już mojego programu 'W roli głównej', byłam na to przygotowana. Dlaczego? Bo zadbałam wreszcie najpierw o siebie. I tego Wam życzę: odwagi w decydowaniu o sobie, podejmowaniu trudnych, ale zgodnych z intuicją decyzji i wiary w to, że Wam to wyjdzie. Bo wyjdzie!" – napisała Mołek.

Jak zakończenie współpracy z dziennikarką komentuje stacja? – Jesienią, ze względu na pandemię, w TVN Style stawiamy na mocne tytuły poradnikowe – dowiedział się "Super Express" w TVN. – Nie wykluczamy powrotu do „W roli głównej” w następnych sezonach i pracujemy nad nowymi programami, w których będzie można oglądać Magdę Mołek w TVN Discovery Polska – poinformowała dziennik stacja.

Magda Mołek związana była z TVN przez 16 lat. W ubiegłym roku zrezygnowała z prowadzenia "Dzień Dobry TVN" tłumacząc, że formuła tego programu się dla niej wyczerpała. Od tamtej pory rozpoczęła działalność w internecie - prowadzi kanał w serwisie YouTube.