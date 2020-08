Doktor Viola

Wszystko, zdaniem Violi, jest wielkim spiskiem, a kto myśli inaczej, ten frajer. Teraz Viola poszła o krok dalej i stwierdziła, że ludzie cierpią przez noszenie maseczek i odkażanie rąk. – […] Ludzie chorują też przez to, co miały spowodować maseczki i odkażanie rąk. Z powodu noszenia przez kilka miesięcy maseczek i odkażania rąk ludzie tak sobie obniżyli odporność – oznajmiła celebrytka. – Dla tych, którzy tak bardzo wierzą w to, co wierzą i w co chcą wierzyć – nikogo nie będę przekonywać i nie mam zamiaru tłumaczyć się z tego, co mówię. Słuchajcie, nie trzeba tego słuchać, ja nie każę nikomu słuchać tego, co mówię. To mówię do tych, których to interesuje i którzy wiedzą, o czym ja mówię – dodała. Czyli do nikogo.