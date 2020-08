Powieka na ustach wszystkich!

Na swoim Instagramie zamieścił jej zdjęcie jako klasyczny przykład źle wykonanej plastyki powiek. „Oto, jak nie należy tego robić! Polska aktorka Katarzyna Warnke prawdopodobnie miała zrobioną agresywną plastykę powiek górnych z usunięciem prawdopodobnie zbyt dużej ilości tłuszczu i skóry (przez innego chirurga)” – stwierdził dr Mehryar Ray Taban.

Kolorowe media natychmiast zwróciły się z prośbą o komentarz do najbardziej znanego chirurga polskich gwiazd Krzysztofa Gojdzia, o którym jakiś czas temu Kasia Warnke mówiła, że „zawdzięcza mu swój naturalny i świeży wygląd”. – To super, że Kasi urodę doceniają też w Hollywood. To już niedługo docenią jej talent aktorski i zastąpi Angelinę Jolie w Los Angeles – stwierdził Gojdź. Skromny jak zawsze. A przecież ewidentnie bardziej niż urodę Kasi doceniono tu kunszt jej chirurga!

